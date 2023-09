5 Settembre 2023

Box office Italia 4 settembre 2023

Introduzione:

Nella giornata di lunedì 4 settembre, il film “Oppenheimer” ha raggiunto un importante traguardo al botteghino italiano, accumulando oltre 18 milioni di euro in incassi. Questo evento, insomma, ha segnato un importante successo per il film, che ha continuato a tenere il pubblico attaccato alle poltrone dei cinema nonostante alcune sfide sul fronte delle presenze. In questo articolo, quindi, esamineremo gli ultimi dati sugli incassi dei film in Italia, concentrandoci sul successo di “Oppenheimer” e su altri film di spicco.

Oppenheimer Continua a Brillare:

“Oppenheimer” ha dimostrato la sua forza al botteghino italiano, guadagnando un totale di 657.910 euro il 4 settembre. Nonostante una diminuzione del 50% rispetto alle settimane precedenti, il film ha mantenuto una media di 1.472 euro per schermo, portando il suo totale a 18.564.126 euro. Questo risultato, dunque, conferma il grande interesse del pubblico per il film e il suo successo costante.

La Classifica Completa:

Al secondo posto, “The Equalizer 3 – Senza tregua” ha raccolto altri 91.609 euro con una media di 350 euro per schermo, portando il suo totale a 946.871 euro. Al terzo posto, “Barbie” è risalito con 68.078 euro, sebbene abbia registrato una diminuzione del 52%. Il film ha ottenuto una media di 273 euro per schermo e un totale di 31.186.204 euro.

Altri Film di Successo:

Al quarto posto, “Jeanne du Barry” ha accumulato 62.694 euro con una media di 275 euro per schermo, portando il totale a 614.775 euro. Al quinto posto, “Tartarughe Ninja: Caos Mutante” ha registrato 57.920 euro con una media di 215 euro per schermo, accumulando un totale di 803.872 euro. Va notato che al sesto posto, “La casa dei fantasmi” ha superato la soglia dei 2 milioni di euro in incassi, raggiungendo un totale di 2.022.398 euro nonostante una diminuzione del 66%.

Conclusioni:

In generale, la giornata di lunedì 4 settembre ha registrato un incasso totale di 1.096.489 euro, con 154.961 spettatori e 2.269 schermi in funzione. Questo rappresenta una diminuzione del 39% rispetto al lunedì precedente. Tuttavia, è importante notare che il 5 settembre 2022 aveva registrato solo 336.996 euro in incassi, rendendo evidente un notevole aumento del +225,37% nell’incasso il 4 settembre.

