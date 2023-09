1 Settembre 2023

Box office Italia 31 agosto 2023

Nella giornata di giovedì 31 agosto, il mondo cinematografico italiano è stato teatro di diverse performance da parte dei film in proiezione. Uno dei protagonisti indiscussi di questa giornata, infatti, è stato “Oppenheimer”, che ha aggiunto un altro milione di euro al suo già cospicuo bottino, raggiungendo la cifra precisa di 1.012.582 euro. Tuttavia, va notato che questa cifra rappresenta un calo del 35% rispetto alla settimana precedente. In questo articolo, poi, esamineremo da vicino l’andamento dell’incasso cinematografico di quel giorno, mettendo in evidenza le prestazioni dei film più rilevanti.

Le Prime Tre Posizioni

Oppenheimer: Il film ha mantenuto la sua posizione di leadership, accumulando un totale di 1.012.582 euro nell’incasso, con una media di 2.118 euro per spettacolo e un totale complessivo finora di 14.051.057 euro. The Equalizer 3 – Senza Tregua: Al secondo posto si è piazzato “The Equalizer 3”, che ha registrato un guadagno di 131.527 euro, con una media di 436 euro per spettacolo, portando il totale a 312.878 euro. Tartarughe Ninja: Caos Mutante: La terza posizione è stata occupata da “Tartarughe Ninja: Caos Mutante”, che ha incassato 111.347 euro, con una media di 351 euro per spettacolo, portando il totale a 292.534 euro.

Altre Posizioni in Classifica

Al quarto posto, quindi, troviamo “Barbie”, con un incasso di 75.524 euro, ma registrando un calo significativo del 37%. La media di incasso per spettacolo è stata di 310 euro, mentre il totale complessivo si attesta a 30.758.458 euro.

La quinta posizione, poi, è stata conquistata da “La Casa dei Fantasmi”, che ha guadagnato 71.975 euro, ma con un crollo del 56% rispetto alla settimana precedente. La media di incasso per spettacolo è stata di 234 euro, portando il totale a 1.601.624 euro.

Nuove Uscite e Altre Posizioni

Dunque, tra le nuove uscite del giorno, “L’Ordine del Tempo” si è posizionato al settimo posto con un incasso di 31.015 euro e una media di 200 euro per spettacolo. Al decimo posto, poi, si è collocato il film d’animazione “Manodopera”, con 8.090 euro e una media di 109 euro, raggiungendo un totale di 12.137 euro.

Al di fuori della top 10, poi, altri film hanno contribuito all’incasso totale della giornata. “Il Sapore della Felicità” si è classificato al 14° posto, guadagnando 3.686 euro con una media di 154 euro per spettacolo, portando il totale a 33.971 euro. “Nina dei Lupi” è arrivato al 16° posto con 2.110 euro e una media di 264 euro, mentre “Conversazioni con Altre Donne” si è posizionato al 22° posto con 1.544 euro e una media di 119 euro. Altri film hanno contribuito all’incasso totale, come “Amleto è Mio Fratello”, “Gli Oceani Sono i Veri Continenti”, “Bugiardo Seriale”, “Due Fratelli”, “The Store”, e “Ritratto di Famiglia”.

1 – OPPENHEIMER – 1.012.582 euro (132.007 spettatori) 478 schermi/2.118 media – Tot. 14.051.057

2 – THE EQUALIZER 3 – SENZA TREGUA – 131.527 euro (17.458 spettatori) 302/436 – Tot. 312.878

3 – TARTARUGHE NINJA: CAOS MUTANTE – 111.347 euro (17.111 spettatori) 317/351 – Tot. 292.534

4 – BARBIE – 75.524 euro (10.764 spettatori) 244/310 – Tot. 30.758.458

5 – LA CASA DEI FANTASMI – 71.975 euro (10.839 spettatori) 308/234 – Tot. 1.601.624

6 – JEANNE DU BARRY – LA FAVORITA DEL RE – 69.853 euro (10.894 spettatori) 250/279 – Tot. 210.403

7 – L’ORDINE DEL TEMPO: 31.015 euro (4.810 spettatori) 155/200 – Tot. 31.015

8 – UNA COMMEDIA PERICOLOSA: 17.869 euro (2.813 spettatori) 200/89 – Tot. 59.395

9 – SHARK 2 – L’ABISSO – 8.702 euro (1.191 spettatori) 61/143 – Tot. 5.209.264

10 – MANODOPERA – 8.090 euro (1.307 spettatori) 74/109 – Tot. 12.137

