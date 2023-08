31 Agosto 2023

Box office Italia 30 agosto 2023

Nella vibrante giornata di ieri, mercoledì 30 agosto, il mondo del cinema è stato pervaso da una pioggia di nuove uscite. Tuttavia, nonostante il susseguirsi di novità, è stato il dominio persistente di “Oppenheimer” a catturare l’attenzione, mantenendo saldo il suo controllo sul box office. Il film, infatti, ha incassato 1.275.531 euro, un calo del 38% rispetto al suo debutto una settimana fa, garantendosi una media di 2.749 euro per schermo e accumulando un totale di 13.004.740 euro.

Nella seconda posizione, poi, “The Equalizer 3 – Senza Tregua” ha fatto il suo ingresso con un incasso di 177.654 euro e una media di 670 euro per schermo. Nondimeno, in terza posizione, un altro debutto ha affacciato le sue novità: “Tartarughe Ninja: Caos Mutante”, che ha guadagnato 175.603 euro, registrando una media di 587 euro per schermo, e un totale di 178.650 euro.

Barbie, infatti, che aveva inizialmente occupato una posizione di spicco, si è ritrovato in quarta posizione con un incasso di 119.144 euro, subendo una diminuzione del 24%. Il film, quindi, ha segnato una media di 460 euro per schermo, accumulando complessivamente 30.680.083 euro. Al quinto posto, dunque, “La Casa dei Fantasmi” ha incassato 113.457 euro, subendo un calo del 47%. La sua media di 366 euro per schermo ha contribuito al totale di 1.526.448 euro.

All’interno della Top 10, poi, si sono distinti ulteriori due debutti degni di nota. Al sesto posto, “Jeanne du Barry” ha finalmente fatto il suo ingresso ufficiale, incassando 76.490 euro con una media di 386 euro per schermo, e accumulando un totale di 138.446 euro. Al settimo posto, “Una Commedia Pericolosa” ha esordito con 22.145 euro e una media di 136 euro per schermo, raccogliendo un totale di 41.195 euro.

La giornata di ieri ha visto un incasso complessivo di 2.077.128 euro, con una diminuzione del 22% rispetto al mercoledì precedente. Il numero totale di spettatori è stato di 309.399, distribuiti su 2.374 schermi. Confrontando i dati con il 31 agosto 2022, quando l’incasso totale era stato di 576.590 euro, emerge un impressionante aumento del 260,24%.

1 – OPPENHEIMER – 1.275.531 euro (187.467 spettatori) 464 schermi/2.749 media – Tot. 13.004.740

2 – THE EQUALIZER 3 – SENZA TREGUA – 177.654 euro (23.667 spettatori) 265/670 – Tot. 177.654* 1GG

3 – TARTARUGHE NINJA: CAOS MUTANTE – 175.603 euro (26.651 spettatori) 299/587 – Tot. 178.650* 1GG

4 – BARBIE – 119.144 euro (18.827 spettatori) 259/460 – Tot. 30.680.083

5 – LA CASA DEI FANTASMI – 113.457 euro (18.227 spettatori) 310/366 – Tot. 1.526.448

6 – JEANNE DU BARRY – LA FAVORITA DEL RE – 76.490 euro (11.871 spettatori) 198/386 – Tot. 138.446* 1GG

7 – UNA COMMEDIA PERICOLOSA: 22.145 euro (3.473 spettatori) 163/136 – Tot. 41.195* 1GG

8 – SI ALZA IL VENTO: 16.019 euro (2.478 spettatori) 72/222 – Tot. 164.705

9 – SHARK 2 – L’ABISSO – 15.351 euro (2.557 spettatori) 81/190 – Tot. 5.199.911

10 – BLUE BEETLE – 11.327 euro (1.851 spettatori) 88/129 – Tot. 992.199

