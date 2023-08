29 Agosto 2023

Box office Italia 28 agosto 2023

Box office Italia 28 agosto 2023

da cineguru.screenweek.it

Dopo aver registrato il miglior weekend lungo del 2023, il film “Oppenheimer” ha superato un nuovo traguardo con gli incassi della giornata di ieri, ossia lunedì 28 agosto, raggiungendo la cifra notevole di 10 milioni di euro. In questa particolare giornata, poi, il capolavoro cinematografico diretto da Christopher Nolan ha raccolto ulteriori 1.300.075 euro, con una media di 3.030 euro per spettatore, portando il totale accumulato a 10.229.170 euro.

Nella classifica degli incassi cinematografici, inoltre, “Oppenheimer” si è posizionato al primo posto, distanziando nettamente gli altri film in programmazione. Al secondo posto, invece, troviamo “La casa dei fantasmi,” che ha incassato la somma di 144.657 euro, con una media di 474 euro a spettatore, raggiungendo così un totale di 1.237.137 euro. Al terzo posto, poi, fa capolino “Barbie,” con un incasso di 138.911 euro, segnando un calo del 25% rispetto alle giornate precedenti. La media di incasso per spettatore è stata di 479 euro, contribuendo ad un totale fino ad oggi di 30.369.721 euro.

La quarta posizione della classifica degli incassi, inoltre, è stata conquistata da “Shark 2 – L’abisso,” il quale ha incassato 42.963 euro, registrando un calo del 46%. La media di incasso per spettatore è stata di 236 euro, portando, dunque, il totale accumulato fino ad ora a 5.133.594 euro. In quinta posizione, poi, si colloca “Blue Beetle,” con un incasso di 31.570 euro, sperimentando una diminuzione del 56%. La media di incasso per spettatore è stata di 149 euro, contribuendo ad un totale di 942.411 euro.

Nella giornata di ieri, l’incasso totale complessivo è stato di 1.784.648 euro, evidenziando un aumento del 213% rispetto al lunedì precedente. Il numero totale di spettatori è stato di 247.027, con una distribuzione su 2.174 schermi. A titolo di confronto, nello stesso giorno dell’anno precedente, ossia il lunedì 29 agosto 2022, l’incasso si attestava a 509.627 euro, pertanto si è registrato un notevole incremento pari al 250,19%.

Ecco la classifica completa degli incassi del 28 agosto:

“Oppenheimer” – 1.300.075 euro (174.175 spettatori) su 429 schermi, media di 3.030 euro per spettatore. Totale: 10.229.170 euro. “La casa dei fantasmi” – 144.657 euro (21.680 spettatori) su 305 schermi, media di 474 euro per spettatore. Totale: 1.237.137 euro. “Barbie” – 138.911 euro (20.197 spettatori) su 290 schermi, media di 479 euro per spettatore. Totale: 30.369.721 euro. “Shark 2 – L’abisso” – 42.963 euro (6.330 spettatori) su 182 schermi, media di 236 euro per spettatore. Totale: 5.133.594 euro. “Blue Beetle” – 31.570 euro (4.785 spettatori) su 212 schermi, media di 149 euro per spettatore. Totale: 942.411 euro. “Si alza il vento” – 27.298 euro (4.158 spettatori) su 134 schermi, media di 204 euro per spettatore. Totale: 113.765 euro. “Elemental” – 18.004 euro (2.766 spettatori) su 65 schermi, media di 277 euro per spettatore. Totale: 6.692.150 euro. “I peggiori giorni” – 12.492 euro (1.955 spettatori) su 159 schermi, media di 79 euro per spettatore. Totale: 632.140 euro. “Mastaney” – 11.991 euro (1.285 spettatori) su 8 schermi, media di 1.499 euro per spettatore. Totale: 61.439 euro (Premiere). “La bella estate” – 10.525 euro (1.654 spettatori) su 68 schermi, media di 155 euro per spettatore. Totale: 103.502 euro.

In conclusione, la settimana ha dimostrato un notevole slancio per il film “Oppenheimer,” il quale ha continuato a dominare la classifica degli incassi cinematografici. Le varie produzioni hanno avuto risultati altalenanti, con alcuni film che hanno sperimentato cali nei loro incassi. Tuttavia, il trend generale è stato positivo, con un aumento significativo dell’incasso totale rispetto alla stessa giornata dell’anno precedente. Resta da vedere come si svilupperanno gli incassi nei prossimi giorni e se “Oppenheimer” manterrà la sua posizione di leadership nel panorama cinematografico.

BOX OFFICE ITALIA 23 AGOSTO 2023