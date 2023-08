21 Agosto 2023

Box office Italia 20 agosto 2023

da cineguru.screenweek.it

Nel quinto weekend consecutivo, Barbie, poi, si è confermata al vertice del box office italiano, raggiungendo l’incredibile cifra di 29 milioni di euro. Infatti, nel periodo compreso tra il 17 e il 20 agosto, il film diretto da Greta Gerwig ha incassato ulteriori 876.375 euro, nonostante un calo del 31%. La media di incasso, poi, per proiezione è stata di 2.722 euro, contribuendo così al totale accumulato.

Nella seconda posizione, poi, delle classifiche troviamo il debutto di Blue Beetle, che ha conquistato il pubblico italiano con un incasso di 529.214 euro e una media di 2.043 euro per proiezione. Nonostante la sua uscita recente, il film, quindi, è riuscito a farsi strada nella competizione cinematografica.

Chiudendo, infatti, il podio si trova Shark 2 – L’abisso, che ha incassato 449.257 euro (-39%) durante il weekend in questione. La media di incasso per proiezione è stata di 1.783 euro, e il totale accumulato per il film è di 4.660.811 euro.

La quarta posizione è stata occupata da I peggiori giorni, il quale ha incassato 227.709 euro durante il periodo in analisi. La media di incasso per proiezione è stata di 777 euro, e il totale accumulato è di 454.337 euro.

In quinta posizione si piazza Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1, che nonostante una diminuzione del 32% rispetto al weekend precedente, ha incassato 127.049 euro. La media di incasso per proiezione è stata di 710 euro, mentre il totale accumulato ammonta a 5.230.171 euro.

Un riconoscimento speciale va a Elemental, che si è guadagnato la sesta posizione e ha superato l’incasso totale italiano di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Grazie a un incasso di 113.038 euro (-11%), Elemental ha portato il suo totale a 6.509.212 euro, superando così i 6.438.351 euro di Spider-Man. Il successo di Elemental si conferma come una delle storie di successo più sorprendenti della stagione cinematografica.

Nel corso della giornata di ieri, domenica 20 agosto 2023, l’incasso totale ha raggiunto 778.351 euro, registrando un calo del 27,49% rispetto alla stessa data dell’anno precedente, quando l’incasso era stato di 1.073.454 euro. Nel corso della settimana dal 14 al 20 agosto, l’incasso complessivo è stato di 4.892.657 euro, con un totale di 689.293 presenze. Durante il weekend in questione, l’incasso è stato di 2.954.482 euro, con 411.164 presenze e la proiezione su 1.966 schermi, registrando un leggero calo del 4% rispetto al weekend precedente.

Nel confronto con i dati del 2022, nel periodo compreso tra giovedì 18 e domenica 21 agosto, l’incasso totale era stato di 5.442.702 euro, con Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo in testa con un incasso di 4.427.092 euro. Quest’anno si è registrato un calo del 45,7% rispetto all’anno precedente.

Ecco la classifica completa dei primi dieci film al box office italiano:



1 – BARBIE: 876.375 euro (116.191 spettatori) 322 schermi/2.722 media – Tot. 29.046.367

2 – BLUE BEETLE: 529.214 euro (71.335 spettatori) 259/2.043 – Tot. 529.214

3 – SHARK 2 – L’ABISSO: 449.257 euro (57.370 spettatori) 252/1.783 – Tot. 4.660.811

4 – I PEGGIORI GIORNI: 227.709 euro (35.685 spettatori) 293/777 – Tot. 454.337

5 – MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PARTE 1: 127.049 euro (17.244 spettatori) 179/710 – Tot. 5.230.171

6 – ELEMENTAL: 113.038 euro (16.847 spettatori) 170/665 – Tot. 6.509.212

7 – DEMETER – IL RISVEGLIO DI DRACULA: 101.075 euro (16.491 spettatori) 32/3.159 – Tot. 268.017

8 – INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO: 65.323 euro (9.383 spettatori) 90/225 – Tot. 6.308.685

9 – METALLICA M72 WORLD TOUR LIVE: 46.815 euro (3.220 spettatori) 115/568 – Tot. 46.815

10 – PASSAGES: 46.043 euro (7.209 spettatori) 104/450 – Tot. 63.516

