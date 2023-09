11 Settembre 2023

Box office Italia 10 settembre 2023

Box office Italia 10 settembre 2023

da cineguru.screenweek.it

Introduzione: Nel mondo del cinema italiano, il weekend del 10 settembre 2023 è stato caratterizzato da incassi e performance sorprendenti. In particolare, “Oppenheimer,” diretto da Christopher Nolan, ha dimostrato una volta di più il suo potere al botteghino, mentre alcune nuove uscite hanno fatto il loro ingresso in classifica. In questo articolo, esamineremo da vicino i risultati del box office e le prestazioni dei film più rilevanti del weekend.

Il Dominio di “Oppenheimer”: “Oppenheimer” ha continuato a brillare al box office italiano, mantenendo la sua posizione di vertice per il terzo weekend consecutivo. Il film ha incassato un impressionante totale di 2.584.759 euro (-47%) durante il weekend, portando il suo guadagno complessivo a un notevole totale di 22.518.171 euro. Questo film di Christopher Nolan è riuscito persino a superare “Super Mario Bros. – Il film,” diventando così il quarto maggiore incasso dal 2021, posizionandosi subito sotto “Spider-Man: No Way Home.”

The Nun 2 Debutta con Successo: Al secondo posto della classifica, abbiamo l’ottimo esordio di “The Nun 2,” che ha incassato 3.053.426 euro nei primi cinque giorni di proiezione. Nel weekend canonico da giovedì a domenica, il film ha raccolto 2.443.806 euro, con una media di 7.188 euro. Questo risultato promettente segnala il successo della continuazione di una serie di film horror amata dal pubblico.

Altri Film in Evidenza: Al terzo posto, troviamo “Io capitano,” che ha debuttato con 374.757 euro e una media di 1.874. In quarta posizione c’è “The Equalizer 3 – Senza tregua,” con 357.465 euro (-47%) di incasso nel weekend. “Jeanne du Barry” si è posizionato al quinto posto con 308.793 euro (-25%) e ha superato il milione di euro di incasso. Al sesto posto c’è “Tartarughe Ninja: Caos Mutante,” che ha anch’esso superato il milione con un incasso di 284.023 euro (-50%).

Andamento del Box Office: Nel corso del weekend del 10 settembre 2023, l’incasso totale è stato di 2.253.770 euro, registrando un impressionante aumento del 223% rispetto alla stessa data dell’anno precedente. Questo dato testimonia l’entusiasmo del pubblico per i film in uscita.

Nel corso della settimana dal 4 al 10 settembre, l’incasso totale è stato di 11.426.523 euro, con un totale di 1.546.072 presenze. Nel weekend, invece, l’incasso è stato di 7.371.816 euro, con 966.088 presenze e 2.773 schermi.

Confronto con l’Anno Precedente: Se confrontiamo i dati del 2023 con quelli del 2022, possiamo notare un aumento significativo nell’incasso totale. Nel settembre 2022, l’incasso totale per lo stesso periodo era stato di 2.329.459 euro, mentre quest’anno abbiamo registrato un notevole incremento del +216,66%.

In conclusione, il box office italiano sta vivendo un periodo di grande fervore grazie a film di successo come “Oppenheimer” e “The Nun 2.” Con l’aumento degli incassi e l’entusiasmo del pubblico, il cinema italiano continua a dimostrare la sua forza nel panorama cinematografico internazionale. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul mondo del cinema e del box office.

SCOPRI TUTTI GLI ARTICOLI SUL BOX OFFICE ITALIANO