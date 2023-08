7 Agosto 2023

Box office 6 agosto 2023: “Barbie” leader del weekend ottimo esordio di “Shark 2 – L’abisso”

Barbie ha dimostrato ancora una volta di essere una forza imparabile nel mondo del cinema. Il film ha ottenuto un incredibile successo e ha quasi superato, se non già superato, il record di incassi di “Spider-Man: No Way Home”. Diventando, così, il secondo maggiore successo in Italia dalle riaperture del 2021.

Nel corso del weekend, il film ha raccolto altri 3.147.535 euro, segnando un calo del 42% rispetto al weekend precedente. Ma mantenendo comunque una media di spettatori per sala di 7.423. Questo ha portato il totale degli incassi a 24.614.993 euro.

Al secondo posto troviamo “Shark 2 – L’abisso”, che ha fatto un ottimo esordio con 2.288.864 euro e una media di spettatori per sala di 7.893. Questo film ha subito attirato l’attenzione degli spettatori, dimostrando che il genere dei film d’azione e avventura continua a essere popolare.

Al terzo posto troviamo “Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1”, che ha ottenuto un incasso di 384.656 euro, segnando un calo del 28% rispetto alla settimana precedente. Il film ha accumulato un totale di 4.644.520 euro.

La quarta posizione è occupata da “Elemental”, il film della Pixar che ha superato i 6 milioni di euro con un incasso di 245.299 euro. Sorprendentemente, il film ha addirittura registrato un aumento del 12% rispetto al weekend precedente. La sua media di spettatori per sala è di 1.191 e il totale degli incassi è di 6.075.125 euro.

Al quinto posto troviamo “Indiana Jones e il quadrante del destino”, che ha anch’esso superato i 6 milioni di euro con un incasso di 160.073 euro, segnando un calo del 33% rispetto alla settimana precedente. La sua media di spettatori per sala è di 988 e il totale degli incassi è di 6.001.906 euro.

Infine, segnaliamo il successo di “Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli”, che ha raggiunto il milione di euro di incasso nel corso del weekend. Il film ha guadagnato 54.630 euro, con una media di spettatori per sala di 557, portando il totale degli incassi a 1.045.588 euro.

Il successo del weekend ha portato a un incasso totale di 1.666.292 euro, segnando un aumento del 396,97% rispetto alla stessa domenica dell’anno precedente, quando l’incasso era stato di 335.287 euro. Le presenze degli spettatori sono state di 217.490.

Guardando alla settimana nel suo insieme, dal 31 luglio al 6 agosto, gli incassi totali sono stati di 11.114.188 euro, con 1.542.357 presenze. Nel weekend, invece, l’incasso totale è stato di 6.801.678 euro, segnando un calo del 7% rispetto al weekend precedente. Le presenze degli spettatori sono state di 902.935 e il numero di schermi in cui il film è stato proiettato è stato di 2.063.

Confrontando i dati del 2022 con quelli del 2023, si registra un incredibile aumento del 584,65%. Nello stesso periodo dell’anno precedente, dal 4 al 7 agosto, l’incasso totale era stato di 993.517 euro, con “Thor: Love and Thunder” al primo posto con 243.116 euro.

In conclusione, Barbie ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare nel panorama cinematografico italiano, avvicinandosi al record di “Spider-Man: No Way Home”. Gli altri film presenti in classifica dimostrano che il pubblico italiano è ancora affamato di azione, avventura e film per tutta la famiglia. Con i dati degli incassi in costante aumento, sembra che il mondo del cinema italiano stia tornando più forte che mai dopo le restrizioni dovute alla pandemia.

1 – BARBIE – 3.147.535 euro (412.344 spettatori) 424 schermi/7.423 media – Tot. 24.614.993

2 – SHARK 2 – L’ABISSO: 2.288.864 euro (287.592 spettatori) 290/7.893 – Tot. 2.288.864

3 – MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PARTE 1: 384.656 euro (50.916 spettatori) 236/1.630 – Tot. 4.644.520

4 – ELEMENTAL – 245.299 euro (35.874 spettatori) 206/1.191 – Tot. 6.075.125

5 – INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO: 160.073 euro (21.705 spettatori) 162/988 – Tot. 6.001.906

6 – PAPÀ SCATENATO – 89.433 euro (14.856 spettatori) 35/2.555 – Tot. 251.929

7 – RUBY GILLMAN, LA RAGAZZA CON I TENTACOLI: 54.630 euro (8.001 spettatori) 98/557 – Tot. 1.045.588

8 – INSIDIOUS: LA PORTA ROSSA – 34.732 euro (4.605 spettatori) 40/868 – Tot. 1.484.866

9 – LA MALEDIZIONE DELLA QUEEN MARY – 30.746 euro (4.816 spettatori) 77/399 – Tot. 389.080

10 – HAI MAI AVUTO PAURA?: 24.690 euro (3.887 spettatori) 81/305 – Tot. 122.422

