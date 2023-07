31 Luglio 2023

Box Office 30 luglio 2023: “Barbie” di Greta Gerwig trionfa e fa la storia al cinema

da ciakmagazine.it

Il Box Office continua a sorprendere con il successo del film “Barbie”, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling. Il regista Francis Ford Coppola ha definito questo straordinario successo come “una vittoria per il cinema”. Evidenziando la sua convinzione che l’industria cinematografica stia attraversando un’età dell’oro.

La popolarità del film ha raggiunto livelli eccezionali, sia a livello internazionale che in Italia, dove ha incassato ben 18 milioni di euro durante il weekend. Portando il totale globale a 774 milioni di dollari in sole due settimane di programmazione. Questi impressionanti numeri collocano “Barbie” al terzo posto tra i migliori incassi della stagione. Superando persino pellicole di grande successo come “Minions 2” e “La sirenetta”.

Il film ha anche conquistato la quarta posizione nella classifica dei migliori incassi italiani del periodo post-pandemia. E sembra destinato a scalare ancora posizioni superando “Super Mario Bros.” e avvicinandosi al celebre “Avatar – La via dell’acqua”.

Nel frattempo, il film drammatico biografico di Christopher Nolan, “Oppenheimer”, ha raggiunto un incredibile totale di 440 milioni di dollari a livello globale. Dimostrandosi un successo anche al botteghino. La pellicola ha segnato la miglior apertura di Nolan da “Il cavaliere oscuro” e il suo sequel. Superando addirittura “Batman Begins” del 2005, che aveva incassato in tutto il mondo 373 milioni di dollari.

Nella classifica attuale, il film d’azione “Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno” si è posizionato saldamente al secondo posto. Mentre “Indiana Jones e il Quadrante del destino” e “Elemental” si contendono la terza e la quarta posizione.

Altre new entry notevoli includono il film a sorpresa di Robert De Niro, “Papà scatenato”, e il ritorno in sala del film di Hayao Miyazaki, “Laputa – Il castello nel cielo”.

Chiudono la top ten due interessanti produzioni italiane: “Hai mai avuto paura?” di Ambra Principato e “Noi anni luce” di Tiziano Russo.

Ecco la classifica completa del Box Office, fornita dal sito Cinetel.it:

1. “Barbie” – 1.365.585 euro (174.385 spettatori) – Totale: 18.153.546 euro

2. “Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno” – 171.843 euro (21.846 spettatori) – Totale: 4.015.326 euro

3. “Indiana Jones e il Quadrante del destino” – 83.053 euro (11.598 spettatori) – Totale: 5.741.147 euro

4. “Elemental” – 78.589 euro (10.991 spettatori) – Totale: 5.727.604 euro

5. “Papà scatenato” – 32.814 euro (5.432 spettatori) – Totale: 110.312 euro

6. “Laputa – Il castello nel cielo” – 28.531 euro (3.977 spettatori) – Totale: 94.743 euro

7. “Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli” – 23.051 euro (3.289 spettatori) – Totale: 969.563 euro

8. “La maledizione della Queen Mary” – 20.186 euro (3.131 spettatori) – Totale: 318.405 euro

9. “Hai mai avuto paura?” – 16.790 euro (2.630 spettatori) – Totale: 62.042 euro

10. “Noi anni luce” – 16.214 euro (2.566 spettatori) – Totale: 49.401 euro

