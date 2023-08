4 Agosto 2023

Box office 3 agosto 2023: “Barbie” ancora al primo posto ma inizia a cedere grazie all’uscita di “Shark 2 – L’abisso”

da cineguru.screenweek.it

Barbie ha mantenuto la prima posizione al box office italiano ieri, giovedì 3 agosto, ma ha registrato un risultato insolito per lei. Per la prima volta, ha incassato meno di un milione di euro in un solo giorno. Il film ha raccolto 723.520 euro, registrando un calo del 49% rispetto al giorno precedente.

Il calo dell’incasso è da attribuire all’uscita di Shark 2 – L’abisso, che ha debuttato al secondo posto con un incasso di 537.020 euro. Questo nuovo film ha attirato il pubblico e ha inevitabilmente influenzato le prestazioni di Barbie.

Nonostante il calo di incasso, Barbie ha comunque raggiunto un totale di 22 milioni di euro al box office italiano, dimostrando il suo successo continuo tra il pubblico.

Al terzo posto si è piazzato Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1, che ha incassato 54.747 euro (-39%) e ha un totale di 4.314.611 euro.

Tra gli altri film presenti nella Top 5 ci sono Elemental, che ha incassato 27.361 euro (-21%) e ha un totale di 5.857.187 euro. E Indiana Jones e il quadrante del destino, che ha incassato 21.094 euro (-38%) e ha un totale di 5.862.928 euro.

In generale, l’incasso totale di ieri è stato di 1.480.107 euro, con un calo del 16% rispetto al giovedì precedente. Le presenze sono state 203.157 e gli schermi 1.942.

In conclusione, anche se Barbie ha incassato meno di un milione di euro in un giorno a causa della competizione di Shark 2 – L’abisso, il film ha comunque dimostrato la sua popolarità. E il suo appeal tra il pubblico italiano, continuando a mantenere la prima posizione al box office.

