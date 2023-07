4 Luglio 2023

Bianca Berlinguer sbarca in prima serata nel martedì di Rete 4 (e non solo) Minzolini condurrà “Stasera Italia” nel week-end

Il caos si è impadronito dei palinsesti televisivi, con la Rai e Mediaset alle prese con cambi dirigenziali e nuove trattative. La Rai ha vissuto una fase complicata, con l’arrivo di Roberto Sergio e Giampaolo Rossi come nuovo AD e direttore generale della televisione pubblica. I palinsesti sono stati rivoluzionati nelle poche settimane in cui i nuovi dirigenti hanno preso il comando. Anche Mediaset ha sperimentato un certo caos a seguito dell’ingaggio di Bianca Berlinguer.

Piersilvio Berlusconi, seguendo le orme del padre, ha personalmente condotto le trattative che hanno portato l’ex direttrice del Tg3, Bianca Berlinguer, a Rete 4. Come già riportato in precedenza, Bianca Berlinguer condurrà la nuova prima serata del martedì su Mediaset, prendendo il posto di “Fuori dal coro”, che si sposterà al mercoledì sera.

Tuttavia, l’impegno di Bianca Berlinguer non si limiterà solo alla prima serata del martedì. Nelle ultime ore si sta sviluppando l’idea di utilizzarla anche per una striscia di informazione giornalistica su Rete 4. Attualmente, si sta valutando la possibilità di farle condurre uno spazio insieme a Nicola Porro, che da gennaio sarà al timone di “Stasera Italia”. Questa indiscrezione è stata riportata correttamente dal blog di Davide Maggio e confermata da TvBlog. Viene naturale pensare alla genesi televisiva di “Cartabianca”, che ha avuto inizio proprio nel preserale di Rai 3 alle 18:30, prima dell’edizione principale del Tg3. In seguito ai dati d’ascolto poco confortanti di “Politics” di Gianluca Semprini, la Rai decise di chiudere quel programma, che aveva preso il posto di “Ballarò” di Massimo Giannini.

Antonio Campo Dall’Orto e Daria Bignardi si rivolsero a Bianca Berlinguer, un volto noto della Rai, per sostituire “Politics”. Così nacque l’attuale “Cartabianca”. Ora Bianca Berlinguer vuole tornare a quel tandem, preserale e prime time, che ha rappresentato la genesi del suo programma. Vuole farlo su Rete 4, su richiesta diretta e forte di Piersilvio Berlusconi, AD di Mediaset. Questa trattativa è stata gestita direttamente dal figlio di Silvio Berlusconi, all’insaputa degli altri dirigenti dell’azienda di Cologno Monzese.

Bianca Berlinguer ha quindi deciso di lasciare la Rai. Ma chi prenderà ora il suo posto nella serata del martedì su Rai 3? Si stanno valutando diverse candidature per occupare questo spazio televisivo. Uno dei nomi emersi nelle ultime ore è quello di Monica Giandotti, anche se non è tra i favoriti per questo incarico. La decisione verrà presa senza fretta. Nel frattempo, Manuela Moreno conduce la prima serata estiva di Rai 3 con “Filo rosso”.

