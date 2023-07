26 Luglio 2023

“Barbie” record di incassi al box office italiano supera “Guardiani della Galassia vol 3”

da comingsoon.it

Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling è il fenomeno della stagione, superando i 10 milioni di euro in meno di una settimana nei cinema italiani. I dati Cinetel confermano che il film ha già sfiorato gli 11 milioni di euro, mentre a livello mondiale ha raggiunto i 400 milioni di dollari secondo Boxofficemojo.

Nella classifica del 2023, Barbie si posiziona al quinto posto dei maggiori incassi dell’anno solare, superando Guardiani della Galassia vol. 3. Al momento, si trova dietro Super Mario Bros. – Il film, Avatar – La via dell’acqua, La sirenetta e Fast X. Tuttavia, con il continuo successo al botteghino, è probabile che presto Barbie scalzi gli ultimi due film e si collochi sul podio.

Con i suoi incassi in continua crescita, Barbie si candida a diventare uno dei maggiori successi dell’anno, mettendo in discussione la posizione di film come Super Mario e Avatar 2. La corsa di Barbie sembra inarrestabile, mantenendo il primo posto nella classifica dei film più visti anche ieri, con una distanza siderale da Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno.

Il film ha catturato l’attenzione del pubblico di tutte le età, dimostrando che l’iconica bambola Mattel ha ancora un fascino irresistibile. La sua performance al box office italiano e mondiale è una conferma del suo status di fenomeno cinematografico.

Con numeri così impressionanti, non ci resta che attendere il prossimo fine settimana per vedere se Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling riuscirà a scalare ulteriori posizioni nella classifica degli incassi del 2023. A giudicare dalla sua corsa tumultuosa, sembra probabile che il film continuerà a sorprendere e a incantare il pubblico nei prossimi giorni.

