22 Luglio 2023

“Barbie” è un trionfo assoluto al box office italiano mentre “Oppenheimer” non entusiasma negli USA

fonte: Marco Giusti per dagospia.com

Il “Barbie” pop e trasgressivo, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie, ha letteralmente conquistato il cuore di tutti. Compresi i maschi che, apparentemente, sembravano più orientati verso altre tipologie di film. Con un cast stellare che include Ryan Gosling, Issa Rae, America Ferrera, Kate McKinnon e Helen Mirren, “Barbie” ha segnato un trionfo senza precedenti. Con incassi record già dal primo giorno di preview negli Stati Uniti, superando persino le aspettative. E i rivali più attesi come “Oppenheimer” di Christopher Nolan, con Cillian Murphy, Matt Damon e Robert Downey Jr.

“Barbie” ha debuttato con una performance incredibile, incassando ben 22,3 milioni di dollari al primo giorno di preview negli Stati Uniti. Un risultato che ha superato di gran lunga le previsioni e persino le anteprime di tutti i polpettoni coi supereroi usciti quest’anno. Con queste cifre, il film ha già raggiunto la vetta delle classifiche del 2023. Surclassando le produzioni consolidate come “Indiana Jones” e “Mission: Impossible”, considerate ormai film rivolti a un pubblico più maturo.

Uno dei fattori chiave del successo di “Barbie” è il suo budget di produzione relativamente contenuto, stimato a circa 140 milioni di dollari. Questo aspetto si è rivelato fondamentale per il film, permettendo di raggiungere risultati eccezionali. Nonostante una spesa inferiore rispetto a film come “Indiana Jones” e “Mission: Impossible”, che hanno richiesto cospicui budget di 290 milioni ciascuno.

Con un iniziale incasso di 140 milioni di dollari già previsti per il primo weekend in America, “Barbie” sembra destinato a sfondare anche nel mercato internazionale. Le previsioni suggeriscono che il film possa raggiungere la cifra di 300 milioni di dollari a livello globale. Con l’obiettivo ambizioso di puntare al miliardo totale. Questi numeri sono un’indicazione del grande impatto che il film ha già avuto sulla platea di spettatori in tutto il mondo.

Al contrario, “Oppenheimer” di Christopher Nolan, nonostante un budget di produzione di 100 milioni di dollari, sembra non aver suscitato lo stesso entusiasmo del suo rivale “Barbie”. Sebbene il film abbia ottenuto un incasso significativo di 50 milioni di dollari nel primo weekend negli Stati Uniti, sembra attrae principalmente il pubblico composto da sessantenni e settantenni. Mentre il film di Greta Gerwig ha conquistato un pubblico molto più vasto e diversificato.

Anche in Italia, “Barbie” ha ottenuto un successo straordinario, incassando quasi 2 milioni di euro, 1 milione e 808 mila euro per la precisione, con 238 mila spettatori in soli due giorni. Questo risultato ha superato di gran lunga “Mission: Impossible Dead Reckoning Part One” con Tom Cruise, che ha incassato solamente 168 mila euro con 22 mila spettatori in due settimane. “Barbie” è addirittura al top delle classifiche italiane, dimostrando ancora una volta il suo impatto globale e la sua popolarità.

Il trionfo assoluto di “Barbie” al box office ha sorpreso il mondo del cinema, dimostrando il potere di un film ben realizzato con un cast eccezionale. Greta Gerwig ha saputo reinventare il concetto di “Barbie”, trasformandolo in un film pop e trasgressivo. Che ha catturato l’attenzione di pubblico di tutte le età e generi. Con un budget di produzione efficiente e una distribuzione globale ben organizzata, “Barbie” sta dominando le classifiche del 2023. E sembra destinato a diventare uno dei maggiori successi al box office di tutti i tempi.

“BARBIE” DI GRETA GERWIG UN SUCCESSO AL BOTTEGHINO E UN TRIONFO PER IL FEMMINISMO POP