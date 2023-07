5 Luglio 2023

Barbara D’Urso furiosa con Mediaset “Cacciata con modi inaccettabili ma non andrò a ‘Ballando con le stelle'”

da davidemaggio.it

Barbara D’Urso, volto noto della televisione italiana, si trova in una situazione di profonda insoddisfazione e amarezza riguardo al suo futuro professionale in Mediaset. Dopo essere stata rimossa dal programma “Pomeriggio Cinque” e senza prospettive di altri programmi, D’Urso si confronta con la possibilità di un contratto in scadenza a dicembre. In un’intervista infuocata a Repubblica, la conduttrice esprime la sua frustrazione e rivela la causa scatenante dei suoi dissapori con Mediaset: il caso Silvy, avvenuto lo scorso marzo. Scopriamo i dettagli di questa controversia e le riflessioni di Barbara D’Urso sulla sua situazione attuale.

La goccia che ha portato a incrinare i rapporti tra Barbara D’Urso e Mediaset è stata l’episodio noto come caso Silvy. Durante la messa in onda del suo programma “Verissimo” su Canale 5 e contemporaneamente il programma “Domenica In” su Rai 1, dal conto Twitter ufficiale dell’azienda è partito un insulto diretto a D’Urso e a Mara Venier. L’account QuiMediaset ha pubblicato un tweet offensivo sotto una foto delle due conduttrici, definendole in modo volgare. Sebbene l’account abbia dichiarato di essere stato hackerato e si sia scusato successivamente, nessuna scusa ufficiale è stata rivolta a D’Urso personalmente.

Dopo l’episodio del caso Silvy, Barbara D’Urso ha cominciato a provare un crescente malessere nei confronti di Mediaset, la stessa rete televisiva che l’ha vista affermarsi come conduttrice. Ha iniziato a considerare la possibilità di guardarsi intorno e valutare nuove opportunità lavorative. Tuttavia, durante un incontro con Lucio Presta, il suo manager, l’idea di un serale su Canale 5 è stata proposta come possibile alternativa. L’idea era quella di garantirle un segnale di appartenenza forte e trovare un nuovo ruolo all’interno dell’azienda. Nonostante l’apparente interesse, dalla direzione di Mediaset sembra non arrivare alcuna risposta concreta.

Barbara D’Urso ha affermato che la soluzione migliore per lei sarebbe stata quella di lasciare Mediaset il 2 giugno, durante l’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque”. Tuttavia, poco prima del comunicato ufficiale che annunciava la sua sostituzione nel programma pomeridiano, Pier Silvio Berlusconi, dirigente di Mediaset, ha proposto di anticipare la chiusura del contratto. L’offerta, arrivata a fine giugno, non è stata accettata da D’Urso, che ha preferito terminare il suo impegno fino a dicembre come previsto dal contratto.

La conduttrice si dice profondamente ferita dalle modalità con cui è stata presa la decisione senza alcun avviso e senza la possibilità di salutare i suoi spettatori. Ha espresso il suo dispiacere per non aver potuto ringraziare coloro che l’hanno seguita durante il suo percorso televisivo. Inoltre, ha affrontato l’accusa di essere associata al “trash”, sottolineando che il suo programma “Pomeriggio Cinque” ha sempre affrontato temi di cronaca e che le definizioni negative non sono giustificate. Ha precisato che la morte di Silvio Berlusconi non ha avuto alcuna influenza sul suo percorso lavorativo e ha smentito le voci riguardo alla sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”.

