8 Settembre 2023

Vuoi guardare il video di “Azzurro storie di mare Rai 1” puntata 9 settembre 2023?

“Azzurro storie di mare Rai 1” puntata 9 settembre 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Azzurro storie di mare Rai 1”, puntata 9 settembre 2023, è un viaggio, con Beppe Convertini, alla scoperta del mare come contenitore di vita. Per, poi, comprendere i delicati meccanismi del più grande serbatoio di biodiversità del pianeta. Un programma, inoltre, che raccoglie le testimonianze di chi vive, o viveva, sulle più belle coste italiane. E, poi, di chi difende il mare quotidianamente dagli attacchi di ogni forma di inquinamento. Comunque, è un viaggio, con Beppe Convertini, alla scoperta del mare come contenitore di vita.

“AZZURRO STORIE DI MARE RAI 1” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 9 SETTEMBRE 2023

