10 Giugno 2023

Vuoi guardare il video di “Avanti un altro” MediasetPlay puntata 11 giugno 2023?

“Avanti un altro” MediasetPlay puntata 11 giugno 2023 (VIDEO)

da mediasetplay.it

“Avanti un altro” MediasetPlay puntata 11 giugno 2023, è il game show più folle della tv condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Insieme a loro, poi, tutti i personaggi del Minimondo. Protagonisti del gioco, inoltre, sono i concorrenti, disposti in fila indiana, che rispondono a domande di cultura generale. In caso di risposta sbagliata, poi, lasciano il posto al successivo sfidante. Comunque, è il game show più folle della tv condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Insieme a loro, poi, tutti i personaggi del Minimondo. Protagonisti del gioco, inoltre, sono i concorrenti, disposti in fila indiana, che rispondono a domande di cultura generale. In caso di risposta sbagliata, poi, lasciano il posto al successivo sfidante. Tuttavia, è il game show più folle della tv condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Insieme a loro, poi, tutti i personaggi del Minimondo. Protagonisti del gioco, inoltre, sono i concorrenti, disposti in fila indiana, che rispondono a domande di cultura generale.

“Avanti un altro” MediasetPlay puntata 11 giugno2023, è il game show più folle della tv condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Insieme a loro, poi, tutti i personaggi del Minimondo. Protagonisti del gioco, inoltre, sono i concorrenti, disposti in fila indiana, che rispondono a domande di cultura generale. In caso di risposta sbagliata, poi, lasciano il posto al successivo sfidante. Comunque, è il game show più folle della tv condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Insieme a loro, poi, tutti i personaggi del Minimondo. Protagonisti del gioco, inoltre, sono i concorrenti, disposti in fila indiana, che rispondono a domande di cultura generale. In caso di risposta sbagliata, poi, lasciano il posto al successivo sfidante. Tuttavia, è il game show più folle della tv condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Insieme a loro, poi, tutti i personaggi del Minimondo. Protagonisti del gioco, inoltre, sono i concorrenti, disposti in fila indiana, che rispondono a domande di cultura generale.

“AVANTI UN ALTRO” MEDIASET PLAY PUNTATA 11 GIUGNO 2023 GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO