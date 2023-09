5 Settembre 2023

Ascolti tv 4 settembre 2023

da tvblog.it

Lunedì scorso ha segnato il primo giorno di programmazione autunnale in TV, con l’inizio di alcuni programmi di daytime e il debutto di alcuni titoli tradizionali in prima serata. Come sempre, i dati di ascolto di Auditel ci forniscono uno sguardo dettagliato su come il pubblico italiano ha accolto questa nuova stagione televisiva.

Ascolti TV in Prime Time

In prima serata, Rai 1 ha trasmesso la serie “Il giovane Montalbano – La Transazione” in replica, che ha registrato un netto di 2.916.000 telespettatori, con uno share del 17.94%. Su Canale 5, il film “Benvenuti al Sud” ha ottenuto un netto di 2.469.000 telespettatori, con uno share del 15.3%. Rai 2 ha offerto il match Italia – Svizzera degli Europei di Pallavolo Maschile, che ha registrato 1.838.000 telespettatori, con uno share del 10.1%. Rai 3 ha presentato “PresaDiretta” con 984.000 telespettatori nella presentazione e 966.000 nel programma, ottenendo uno share del 5.24% e del 5.40% rispettivamente.

Rete 4 ha proposto “Quarta Repubblica” che ha ottenuto un netto di 818.000 telespettatori, con uno share del 6.22%. Su Italia 1, “Le Iene presentano: Inside” ha registrato 887.000 telespettatori, con uno share del 7.05%. La7 ha trasmesso il film “Anna and the King,” che ha ottenuto 330.000 telespettatori, con uno share del 2.17%. Tv8 ha proposto il film “What Women Want – Quello che le donne vogliono,” con 238.000 telespettatori e uno share dell’1.53%. Infine, Nove ha trasmesso il film “Joker – Wild Card” con 325.000 telespettatori e uno share del 1.89%.

Ascolti TV in Access Prime Time

Nel segmento di access prime time, Rai 1 ha presentato “Techetechetè” con 3.430.000 spettatori e uno share dell’18.12%. Mentre su Canale 5, “Paperissima Sprint” ha registrato 2.844.000 telespettatori, con uno share del 15.1%. Rai 3 ha proposto “Blob,” che ha raccolto 895.000 telespettatori e uno share del 5.44%, seguito da “Viaggio in Italia” con 809.000 telespettatori e uno share del 4.54%, “Qui Venezia Cinema” con 995.000 telespettatori e uno share del 5.40%. E “Un posto al sole” che ha registrato 1.512.000 telespettatori, con uno share del 7.97%.

Su Italia 1, “NCIS” ha registrato 1.297.000 telespettatori, con uno share del 6.92%. Mentre su Rete 4, “Stasera Italia, nuova edizione” ha ottenuto 971.000 telespettatori, con uno share del 5.71%. Su La7, “In onda – Estate” ha fatto registrare 1.071.000 telespettatori, con uno share del 5.66%. Mentre su Tv8, “100% Italia, nuova edizione” ha ottenuto 349.000 telespettatori, con uno share dell’1.86%. E su Nove, “Cash or Trash” ha registrato 523.000 telespettatori, con uno share del 2.78%.

Ascolti TV nel Preserale

Nel preserale, Rai 1 ha presentato “Reazione a Catena,” che ha registrato 2.296.000 telespettatori nel segmento “L’intesa vincente” con uno share del 21.87%, e 3.551.000 telespettatori nel game con uno share del 26.43%. Poi, su Canale 5, “Caduta Libera” ha registrato 1.727.000 telespettatori nel segmento “Inizia la sfida,” con uno share del 17.57%, e 2.243.000 telespettatori nel game con uno share dell’17.47%. Su Rai 2, “Castle” ha ottenuto un netto di 508.000 telespettatori, con uno share del 3.16%. Mentre su Italia 1, “CSI: Miami” ha ottenuto 679.000 telespettatori, con uno share del 4.41%. Invece, su Rete 4, “Tempesta d’amore” ha raccolto 706.000 telespettatori, con uno share del 4.13%. Mentre su La7, “Padre Brown” ha registrato 125.000 telespettatori e 167.000 telespettatori, con uno share dell’1.40% e dell’1.34% rispettivamente.

Daytime (Mattina)

Nel segmento di daytime mattutino, Rai 1 ha presentato “Tg1 Mattina Estate” con un netto di 690.000 telespettatori e uno share del 17.71%. Seguito da “UnoMattina Estate” con 607.000 telespettatori e uno share del 14.62%. A seguire, “Camper in viaggio” ha ottenuto 1.136.000 telespettatori, con uno share del 15.39%. E “Camper” ha ottenuto 1.751.000 telespettatori, con uno share del 16.88%. Rai 2 ha trasmesso “La nave dei sogni – Namibia” con 433.000 telespettatori e uno share del 6.25%. Mentre Rai 3 ha presentato “Agorà Estate” con 148.000 telespettatori nella presentazione e 147.000 nel programma, ottenendo uno share del 3.42% e del 3.81% rispettivamente. Su Canale 5, “Morning News” ha ottenuto 803.000 telespettatori, con uno share del 20.93%, e 737.000 telespettatori, con uno share del 20.97%. Mentre “Forum Estate” ha registrato 1.372.000 telespettatori, con uno share del 20.49%.

Su Italia 1, l’episodio di “CSI: NY” prima del tg ha registrato 315.000 telespettatori e uno share del 5.08%. Mentre su Rete 4, “Carabinieri” ha dato la linea al “Tg4” con 162.000 telespettatori e uno share del 3.61%. Dopo il Tg, “Il Segreto” ha ottenuto 170.000 telespettatori e “La signora in giallo” ha registrato 445.000 telespettatori, con uno share del 3.69%. La7 ha ottenuto con “Omnibus” 112.000 telespettatori e uno share del 3.63%, nel segmento “News” 100.000 telespettatori e uno share del 3.41%, e nel Dibattito 157.000 telespettatori, con uno share del 3.94%; quindi “Coffee Break” ha ottenuto 133.000 telespettatori, con uno share del 3.53%, e “L’aria che tira Estate” ha registrato 159.000 telespettatori, con uno share del 3.23%, e “L’aria che tira Oggi – Estate” ha ottenuto 269.000 telespettatori, con uno share del 2.79%.

Daytime (Pomeriggio)

Nel segmento di daytime pomeridiano, Rai 1 ha presentato “Don Matteo” con 1.211.000 telespettatori e uno share del 12.47%, seguito da “Il paradiso delle signore,” in replica, con 955.000 telespettatori e uno share del 12.07%. “Estate in diretta” ha ottenuto nella presentazione 1.083.000 telespettatori e uno share del 14.23%, e nel programma 1.364.000 telespettatori e uno share del 16.23%. Su Rai 2, “Gli omicidi del lago” ha registrato 287.000 telespettatori, con uno share del 2.81%.

Mentre “Squadra Speciale Cobra 11” ha ottenuto 346.000 telespettatori, con uno share del 4.16%, e 422.000 telespettatori, con uno share del 5.42%. “Candice Renoir” ha registrato 360.000 telespettatori, con uno share del 4.65%. Su Rai 3, “Geo Magazine” ha ottenuto 705.000 telespettatori, con uno share dell’8.15%. Su Canale 5, “Beautiful” ha registrato 2.595.000 telespettatori, con uno share del 21.03%, seguito da “Terra Amara” con 2.661.000 telespettatori e uno share del 24%, e “La promessa” con 2.000.000 telespettatori e uno share del 23.29%.

“Pomeriggio Cinque,” nella sua prima puntata, ha registrato nella prima parte 1.633.000 telespettatori, con uno share del 21.37%, nella seconda parte 1.572.000 telespettatori, con uno share del 19.32%, e nel segmento finale 1.482.000 telespettatori, con uno share del 16.57%. Su Italia 1, la prima delle puntate de “I Simpson” ha registrato 522.000 telespettatori, con uno share del 4.36%. Mentre “Cold Case” ha ottenuto 283.000 telespettatori, con uno share del 3.59%.

Poi, su Rete 4, “Lo sportello di Forum Estate” ha registrato un netto di 717.000 telespettatori, con uno share del 6.91%; a seguire, il “Tg4 – Diario del giorno” ha ottenuto 437.000 telespettatori, con uno share del 5.34%, e il film “Fatal Memories – Ricordi mortali” un netto di 254.000 telespettatori, con uno share del 3.09%. Invece, su La7, “Eden – Un pianeta da salvare” ha registrato 187.000 telespettatori, con uno share del 2.09%. Mentre “C’era una volta… il Novecento” ha ottenuto un netto di 125.000 telespettatori, con uno share del 1.60%.

Ascolti TV in Seconda Serata

In seconda serata, Rai 1 ha presentato “La notte della Taranta” con 504.000 telespettatori e uno share del 9.38%. Su Rai 2, “Underdog” ha registrato 299.000 telespettatori, con uno share del 2.49%. Mentre su Rai 3, “Il fattore umano” ha registrato 382.000 telespettatori, con uno share del 3.42%.

Ascolti TV dei TG

Nei segmenti dei telegiornali, Rai 1 ha ottenuto 3.127.000 telespettatori e uno share del 25.04% per il “Tg1 ore 13:30” e 4.281.000 telespettatori e uno share del 25.10% per il “Tg1 ore 20:00”. Rai 2 ha registrato 1.342.000 telespettatori e uno share del 11.66% per il “Tg2 ore 13:00” e 1.340.000 telespettatori e uno share del 7.19% per il “Tg2 ore 20:30”. Rai 3 ha ottenuto 1.357.000 telespettatori e uno share del 12.50% per il “Tg3 ore 14:30” e 1.427.000 telespettatori e uno share del 12.16% per il “Tg3 ore 19:00”. Canale 5 ha registrato 2.767.000 telespettatori e uno share del 23.62% per il “Tg5 ore 13:00” e 3.424.000 telespettatori e uno share del 19.80% per il “Tg5 ore 20:00”.

Poi, su Italia 1, “Studio Aperto” ha ottenuto 1.168.000 telespettatori e uno share del 12.34% per l’edizione delle 12:25 e 455.000 telespettatori e uno share del 4.88% per l’edizione delle 18:30. Su Rete 4, il “Tg4” ha ottenuto 357.000 telespettatori e uno share del 5.07% per l’edizione delle 12:00 e 497.000 telespettatori e uno share del 4.08% per l’edizione delle 18:55. Su La7, il “Tg La7” ha registrato 453.000 telespettatori e uno share del 3.67% per l’edizione delle 13:30 e 1.043.000 telespettatori e uno share del 6% per l’edizione delle 20:00.

