4 Settembre 2023

Ascolti tv 3 settembre 2023

Ascolti tv 3 settembre 2023

da tvblog.it

Nella domenica appena trascorsa, gli spettatori italiani hanno avuto una vasta gamma di opzioni televisive per godersi una giornata ricca di eventi sportivi e programmi televisivi. I dati Auditel di ieri offrono uno sguardo dettagliato su come si sono comportati i diversi programmi nelle varie fasce orarie.

Ascolti TV 3 settembre 2023 in Prime Time

In prima serata, Rai 1 ha proposto la serie in replica “L’allieva,” che ha attirato l’attenzione di 1.735.000 telespettatori, ottenendo uno share del 11,03%. Canale 5 ha presentato la serie “La ragazza e l’ufficiale,” che ha registrato 1.688.000 telespettatori con uno share del 13,05%. Su Italia 1, “FBI: Most Wanted” ha catturato l’interesse di 973.000 telespettatori, con uno share del 6,40%. Rai 2 ha proposto il film “La follia bussa alla porta,” che ha attirato 663.000 telespettatori, ottenendo uno share del 4,23%.

Su Rete 4, “Zona Bianca” ottiene 623.000 telespettatori, con uno share del 5,01%. Su Tv8, la gara di MotoGP – GP Catalunya in differita intrattiene 614.000 telespettatori, con uno share del 3,92%. Rai 3 ha presentato il film “L’ufficiale e la spia,” che ha ottenuto 505.000 telespettatori, con uno share del 3,70%. Su Nove, “Little Big Italy” ha registrato 499.000 telespettatori, con uno share del 3,3%. Infine, su La7, “Atlantide – Ustica, 40 anni di bugie” porta a casa 453.000 telespettatori, con uno share del 3,84%.

Ascolti TV Access Prime Time

Nella fascia di access prime time, Rai 1 ha proposto “Techetechetè,” che ha ottenuto 2.519.000 telespettatori, con uno share del 15,93%. Canale 5 ha presentato “Paperissima Sprint,” che ha registrato 2.448.000 telespettatori, ottenendo uno share del 15,36%. Rai 3 ha trasmesso “Blob,” con 585.000 telespettatori e uno share del 4,01%. Inoltre, “Qui Venezia Cinema” ha attirato 493.000 telespettatori con uno share del 3,26%, mentre “Sapiens – Un solo pianeta” ha interessato 664.000 telespettatori, ottenendo uno share del 4,19%.

Su Italia 1, “NCIS” è stato seguito da 1.088.000 telespettatori, con uno share del 6,96%. Poi, su Rete 4, “Controcorrente” ha registrato 621.000 telespettatori nella prima parte, ottenendo uno share del 4,05%, e 701.000 telespettatori nella seconda parte, con uno share del 4,43%. Su La7, “In onda” ha fatto registrare 918.000 telespettatori, con uno share del 5,83%, mentre su Tv8, “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” in differita ha ottenuto .000 telespettatori.

Ascolti TV Preserale

Nel preserale, su Rai 1, “Reazione a catena” ha registrato 1.965.000 telespettatori nella sezione “L’intesa vincente,” ottenendo uno share dell’18,64%, e nel gioco un netto di 3.011.000 telespettatori, con uno share del 23,90%. Poi, su Canale 5, “The Wall Weekend” ha registrato 1.493.000 telespettatori nella sezione “I protagonisti,” ottenendo uno share del 14,78%, e nel gioco 1.962.000 telespettatori, con uno share del 16,07%. Invece, su Rai 2, “NCIS New Orleans” ha ottenuto un netto di 473.000 telespettatori, con uno share del 3,34%. Mentre, su Italia 1, “CSI:NY” ha registrato 504.000 telespettatori, ottenendo uno share del 3,63%. Su Rete 4, “Tempesta d’amore” ha raccolto 526.000 telespettatori, con uno share del 3,63%. Su La7, “La7Doc” è stato visto da .000 telespettatori.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1, il programma “Weekly” ha ottenuto 747.000 telespettatori nella prima parte, con uno share del 16,48%, e 934.000 telespettatori nella seconda parte, con uno share del 19,23%. La Santa Messa di Papa Francesco in Mongolia è stata seguita da 997.000 telespettatori, con uno share dell’16,47%. A seguire, “Linea Verde Estate” ha dato il via al Tg1 con un netto di 2.379.000 telespettatori, ottenendo uno share del 22,16%. Su Rai 2, la trasmissione dei “Mondiali Basket: Italia – Portorico” ha registrato un netto di 581.000 telespettatori, con uno share del 9,36%.

“Un ciclone in convento” ha interessato 353.000 telespettatori. Su Rai 3, “O anche no – Estate” è stato seguito da 124.000 telespettatori, con uno share dell’1,85%. Dopo il Tg3, “Fuori Linea Estate” ha registrato 488.000 telespettatori, ottenendo uno share del 5,49%. “Quante storie” ha interessato 317.000 telespettatori, con uno share del 3,17%, mentre “Il posto giusto” ha attirato 233.000 telespettatori, con uno share del 1,97%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 820.000 telespettatori, con uno share del 13,80%, mentre “Melaverde” ha registrato 1.756.000 telespettatori, ottenendo uno share del 19,22%.

Su Italia 1, “Mom” ha registrato 228.000 telespettatori, con uno share del 2,81%, mentre su Rete 4, “I delitti del cuoco” ha interessato 162.000 telespettatori, ottenendo uno share del 2,5%. Dopo il Tg, il film tv “Assassinio sul palcoscenico” ha segnato un netto di 206.000 telespettatori, con uno share del 1,81%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7, dove “Omnibus” ha registrato 162.000 telespettatori, ottenendo uno share del 4,13%. Nel segmento “News,” ha ottenuto 81.000 telespettatori, con uno share del 3,53%, e nel “Dibattito,” 176.000 telespettatori, con uno share del 3,83%. Il film “Il Ferroviere” ha attirato 120.000 telespettatori, con uno share dell’1,76%, mentre “L’aria che tira – Il diario” ha registrato 142.000 telespettatori, ottenendo uno share dell’1,31%.

Ascolti tv 3 settembre 2023 – Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1, “Dalla strada al palco” ha ottenuto 1.132.000 telespettatori, con uno share del 9,86%, mentre “Europei Pallavolo F, finale 3° e 4° posto” ha registrato 1.212.000 telespettatori, ottenendo uno share del 12,53%. Su Rai 2, “Wild Italy” ha interessato 323.000 telespettatori, con uno share del 2,78%, mentre la serie “Il Ranger – Una vita in Paradiso” ha ottenuto 324.000 telespettatori, con uno share del 2,87%. “Da Aosta ai 4mila” ha attirato 321.000 telespettatori, con uno share del 3,27%, mentre la “Regata Storica di Venezia” ha registrato 482.000 telespettatori, ottenendo uno share del 4,97%.

Su Rai 3, il film “Un giorno di pioggia a New York” ha registrato 386.000 telespettatori, con uno share del 3,34%. “Kilimangiaro Collection” ha interessato 570.000 telespettatori, con uno share del 5,98%, mentre il “Palio di Asti” ha attirato 507.000 telespettatori, con uno share del 5,25%. Su Canale 5, “L’arca di Noè” è stato seguito da 2.106.000 telespettatori, con uno share del 17,71%, mentre “Beautiful” ha registrato 2.031.000 telespettatori, ottenendo uno share del 17,59%. “Terra Amara” ha interessato 2.098.000 telespettatori, con uno share del 17,93%, mentre il film tv “Aenne Burda – La donna del miracolo economico” ha ottenuto un netto di 1.418.000 telespettatori, con uno share del 13,89%.

Su Italia 1, “E-Planet” ha registrato 326.000 telespettatori, con uno share del 2,79%, mentre il film “Un principe tutto mio” ha ottenuto un netto di 277.000 telespettatori, con uno share del 2,46%. “Due uomini e mezzo” ha attirato 256.000 telespettatori, con uno share del 2,71%. Su Rete 4, “Ghiacciai” ha registrato 185.000 telespettatori, con uno share del 1,60%, mentre “Un maresciallo in gondola” ha ottenuto un netto di 180.000 telespettatori, con uno share dell’1,64%. Il film “La grande sparatoria” ha registrato un netto di 288.000 telespettatori, con uno share del 3,90%. Su La7, il film “Elsa & Fred” è stato seguito da 206.000 telespettatori, con uno share del 1,77%. “La7 Doc” ha registrato 144.000 telespettatori, con uno share del 1,35%, mentre il film “I magnifici 7” ha attirato 117.000 telespettatori, con uno share dell’1,11%. Su Tv8, “F1 GP Italia – Gara Live” ha ottenuto 2.847.000 telespettatori, con uno share del 25,26%.

Ascolti TV in Seconda Serata

Nella seconda serata, su Rai 1, il “Speciale Tg1” ha ottenuto 435.000 telespettatori, con uno share del 6,11%. Poi , su Rai 2, “La domenica sportiva” ha registrato 715.000 telespettatori, ottenendo uno share del 9,92%. Su Rai 3, “TG3 Mondo” ha registrato 224.000 telespettatori, con uno share del 2,85%. Su Canale 5, “Station 19” è stato seguito da 476.000 telespettatori, ottenendo uno share dell’8,03%. Invece, su Rete 4, il documentario “Generale” ha interessato 188.000 telespettatori, con uno share del 5,37%. Su Italia 1, “Law & Order Unità speciale” ha registrato 550.000 telespettatori, con uno share del 5%. “Pressing” nel segmento “Highlights” ha attirato 404.000 telespettatori, con uno share del 5,05%, mentre nel programma ha ottenuto 324.000 telespettatori, con uno share del 7,60%.

Ascolti TV Tg

Per quanto riguarda i notiziari, ecco i dati degli ascolti TV per i principali Tg:

Tg1 ore 13:30: 3.052.000 telespettatori, con uno share del 25,48%.

Tg1 ore 20:00: 3.339.000 telespettatori, con uno share del 23,12%.

Tg2 ore 13:00: 1.341.000 telespettatori, con uno share dell’11,60%.

Tg2 ore 20:30: 1.031.000 telespettatori, con uno share del 6,65%.

Tg3 ore 14:30: 1.319.000 telespettatori, con uno share dell’11,47%.

Tg3 ore 19:00: 1.397.000 telespettatori, con uno share del 12,17%.

Tg5 ore 13:00: 2.558.000 telespettatori, con uno share del 21,88%.

Tg5 ore 20:00: 2.593.000 telespettatori, con uno share del 17,80%.

Studio Aperto ore 12:25: 1.032.000 telespettatori, con uno share del 10,38%.

Studio Aperto ore 18:30: 549.000 telespettatori, con uno share del 5,60%.

Tg4 ore 12:00: 275.000 telespettatori, con uno share del 3,41%.

Tg4 ore 18:55: 410.000 telespettatori, con uno share del 3,48%.

Tg La7 ore 13:30: 487.000 telespettatori, con uno share del 4,08%.

Tg La7 ore 20:00: 714.000 telespettatori, con uno share del 4,91%.

SCOPRI TUTTI GLI ARTICOLI SUGLI ASCOLTI TV