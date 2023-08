30 Agosto 2023

Ascolti tv 29 agosto 2023

da tvblog.it

Nella giornata di ieri, gli ascolti televisivi hanno registrato una varietà di programmi che hanno catturato l’attenzione del pubblico italiano. I dati relativi ai principali segmenti, dall’access prime time alla seconda serata, forniscono una panoramica chiara e dettagliata dell’andamento delle trasmissioni.

Prime Time

Nel prime time, Rai 1 ha portato avanti la serie “L’Allieva”, attrattiva per 1.800.000 telespettatori con uno share del 11.4%. Contemporaneamente, su Canale 5, la replica di “Scherzi a Parte” ha catturato l’interesse di 1.312.000 telespettatori, ottenendo uno share del 10%. Rai 2 ha offerto il quarto di finale di pallavolo femminile tra Italia e Francia, raggiungendo un notevole 2.759.000 telespettatori e uno share del 15.9%. Nel frattempo, Italia 1 ha trasmesso “Galatasaray – Molde FK”, che ha attirato 714.000 telespettatori con uno share del 4.2%. Rete 4 ha presentato “The Next Three Days”, raccogliendo 651.000 telespettatori con uno share del 4.7%, mentre su La7, “In Onda” ha raggiunto 664.000 telespettatori con uno share del 4.1%. Su Tv8, il programma “RTL 102.5 Power Hits Estate 2023” ha totalizzato 483.000 telespettatori e uno share del 3.4%, mentre su Nove il film “Redemption – Identità nascoste” è stato visto da 377.000 telespettatori con uno share del 2.4%.

Access Prime Time

Nell’access prime time, Rai 1 ha presentato “Techetechetè”, coinvolgendo 3.332.000 telespettatori con uno share dell’18.2%. Su Canale 5, “Paperissima Sprint” ha raccolto l’attenzione di 2.698.000 telespettatori, ottenendo uno share del 14.7%. Rai 3 ha presentato “Blob” con 784.000 telespettatori e uno share del 4.62%, seguito da “Viaggio in Italia – Lazio” con 1.092.000 telespettatori e uno share del 6.16%. Su Italia 1, “Un Posto al Sole” ha registrato 1.487.000 telespettatori con uno share dell’8.07%. Rete 4 ha proposto “Controcorrente Estate”, coinvolgendo 727.000 telespettatori con uno share del 4.07% nella prima parte e 748.000 con uno share del 4.05% nella seconda parte. La7 ha presentato “In Onda – Estate”, che ha fatto registrare 1.162.000 telespettatori con uno share del 6.36%, mentre su Tv8, “Bruno Barbieri 4 Hotel” ha ottenuto 266.000 telespettatori con uno share dell’1.65%. Su Nove, “Cash or Trash – Chi offre di più” è stato seguito da 529.000 telespettatori con uno share del 2.89%.

Ascolti tv 29 agosto 2023 – Preserale

Nel segmento preserale, Rai 1 ha presentato “Reazione a Catena”, coinvolgendo 2.541.000 telespettatori con uno share del 22.77%. Su Canale 5, “The Wall” ha attratto 1.471.000 telespettatori con uno share del 13.96%. Su Rai 2, “Hawaii Five-0” ha ottenuto 603.000 telespettatori con uno share del 3.72%. Italia 1 ha trasmesso “CSI: Miami”, che ha catturato l’attenzione di 695.000 telespettatori con uno share del 4.28%. Su Rete 4, “Tempesta d’amore” ha coinvolto 667.000 telespettatori con uno share del 3.94%, mentre su La7, “Padre Brown” è stato seguito da 134.000 telespettatori con uno share dell’1.41% nella prima parte e 149.000 con uno share dell’1.13% nella seconda parte.

Mattina

Nella fascia mattutina, Rai 1 ha proposto il “Tg1 Mattina Estate”, coinvolgendo 793.000 telespettatori con uno share del 18.46%. Su Rai 2, “La nave dei sogni – Marocco” ha ottenuto 382.000 telespettatori con uno share del 5.25%. Poi, su Rai 3, “Agorà Estate” ha attirato l’attenzione di 270.000 telespettatori con uno share del 5.89%. Su Canale 5, “Morning News” ha registrato 847.000 telespettatori con uno share dell’18.60%. Italia 1 ha presentato un episodio di “CSI: NY”, coinvolgendo 245.000 telespettatori con uno share del 3.82%. Rete 4 ha proposto “Carabinieri” con 128.000 telespettatori e uno share del 2.67%, seguito da “Il Segreto” con 156.000 telespettatori e uno share dell’1.63%. La7 ha coinvolto 103.000 telespettatori con “Omnibus” e uno share del 3.06%.

Pomeriggio

Nel segmento pomeridiano, Rai 1 ha proposto “Don Matteo”, che ha registrato 1.147.000 telespettatori con uno share dell’11.31%. Su Canale 5, “Beautiful” è stato seguito da 2.454.000 telespettatori con uno share del 20%, mentre “Terra Amara” ha coinvolto 2.500.000 telespettatori con uno share del 21.72%. Su Italia 1, “I Simpson” ha attirato 540.000 telespettatori con uno share del 4.45%. Rete 4 ha proposto “Lo sportello di Forum Estate”, coinvolgendo 702.000 telespettatori con uno share del 6.44%. La7 ha proposto “Eden – Un pianeta da salvare”, coinvolgendo 251.000 telespettatori con uno share del 2.66%.

Seconda Serata

Nella seconda serata, Rai 1 ha presentato il film “Un weekend d’agosto”, coinvolgendo 514.000 telespettatori con uno share del 7.80%. Su Rai 2, “Confusi” ha registrato 406.000 telespettatori con uno share del 3.32%. Su Italia 1, il film “Din Don – Il paese dei balocchi” ha coinvolto 120.000 telespettatori con uno share del 2.33%. Rete 4 ha proposto il film “Return to Sender – Restituire al mittente”, coinvolgendo 129.000 telespettatori con uno share del 3.15%.

Telegiornali

I telegiornali hanno continuato a svolgere un ruolo fondamentale nell’offrire informazioni ai telespettatori. Il “Tg1” di Rai 1 ha registrato 4.319.000 telespettatori con uno share del 25.59%, mentre il “Tg2” di Rai 2 ha registrato 1.575.000 telespettatori con uno share dell’8.77%. Il “Tg3” di Rai 3 ha coinvolto 1.604.000 telespettatori con uno share del 12.79%, mentre il “Tg5” di Canale 5 ha registrato 3.227.000 telespettatori con uno share dell’18.88%. Su Rete 4, il “Tg4” ha ottenuto 555.000 telespettatori con uno share del 4.28%, mentre il “Tg La7” ha registrato 989.000 telespettatori con uno share del 5.79%.

