29 Agosto 2023

Ascolti tv 28 agosto 2023

da tvblog.it

L’ultimo lunedì di agosto ha fatto registrare nuovi dati sugli ascolti televisivi, dando inizio a una settimana che segna l’avvicinarsi dell’inizio della nuova stagione televisiva. I dati Auditel del giorno ci offrono uno spaccato delle preferenze dei telespettatori.

Prime Time

In prima serata, poi, Rai 1 ha presentato la serie “Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto” in replica. Ottenendo, dunque, un netto di 3.037.000 telespettatori con uno share del 19.07%. Canale 5, inoltre, ha proposto il “Maurizio Costanzo Show – Speciale 20 anni” con un risultato di 1.432.000 telespettatori e uno share del 9%. Su Rai 2, invece, l’evento sportivo “Europei Volley Maschile: Belgio – Italia” ha registrato un netto di 1.746.000 telespettatori con uno share del 10.2%. Rai 3, poi, ha trasmesso il film “Copia originale” che ha ottenuto 803.000 telespettatori con uno share del 4.9%. Su Rete 4, il film “The Rock” è stato seguito da 476.000 telespettatori con uno share del 3.6%.

Italia 1 ha proposto il film “Le Iene presentano: Inside,” che ha registrato 1.174.000 telespettatori con uno share del 9%. La7 ha trasmesso “Atlantide Files – Diana, le verità nascoste” con 426.000 telespettatori e uno share del 2.7%. Su Tv8, il film “Trappola in alto mare” ha intrattenuto 361.000 telespettatori con uno share del 2.3%. Nove ha presentato il film “Prima o poi mi sposo” con 378.000 telespettatori e uno share del 2.5%.

Ascolti tv 28 agosto 2023 – Preserale

Nel preserale, Rai 1 ha offerto “Reazione a Catena,” registrando 2.553.000 telespettatori nel segmento “L’intesa vincente” con uno share del 23.23%. E nel gioco un netto di 3.838.000 telespettatori con uno share del 27.63%. Canale 5 ha trasmesso “The Wall,” con 1.317.000 telespettatori nel primo segmento e un netto di 2.116.000 telespettatori nel gioco. Ottenendo rispettivamente uno share del 12.86% e del 15.86%. Rai 2 ha proposto “Hawaii Five-0,” ottenendo un netto di 644.000 telespettatori con uno share del 4.03%. Italia 1 ha trasmesso “CSI:Miami,” intrattenendo 535.000 telespettatori con uno share del 3.47%. Rete 4 ha presentato “Tempesta d’amore” con 609.000 telespettatori e uno share del 3.66%, mentre La7 ha proposto “Padre Brown” con 112.000 telespettatori e “Coffee Break” con 193.000 telespettatori, ottenendo rispettivamente uno share del 1.18% e del 4.41%.

Daytime (Mattina)

Nel daytime mattutino, Rai 1 ha presentato il “Tg1 Mattina Estate” con un netto di 630.000 telespettatori e uno share del 16.21%, seguito da “UnoMattina Estate” con 814.000 telespettatori e uno share del 17.05%. Rai 2 ha proposto “La Nave dei Sogni – Maldive” con 414.000 telespettatori e uno share del 5.51%. Rai 3 ha trasmesso “Agorà Estate,” registrando 195.000 telespettatori nella presentazione, 230.000 nel programma e 161.000 nel segmento Extra, con share rispettivamente del 4.65%, 5.37% e 3.75%. Italia 1 ha offerto “Morning News,” ottenendo 869.000 telespettatori e uno share del 20.44%, seguito da “Forum Estate” con 1.510.000 telespettatori e uno share del 20.68%. La7 ha presentato “Omnibus” con 114.000 telespettatori e uno share del 3.57%, seguito da “Coffee Break” con 193.000 telespettatori e “L’aria che tira Estate” con 282.000 telespettatori, ottenendo rispettivamente uno share del 4.41% e del 5.11%.

Daytime (Pomeriggio)

Nel pomeriggio, Rai 1 ha trasmesso “Don Matteo” con 1.255.000 telespettatori e uno share del 12.50%, seguito da “Sei sorelle” con 887.000 telespettatori e uno share del 10.79%. “Estate in diretta” ha ottenuto nel segmento della presentazione 1.513.000 telespettatori e uno share dell’18.45%, mentre nel programma 1.819.000 telespettatori con uno share del 20.36%. Rai 2 ha proposto “Gli Omicidi del Lago” con 346.000 telespettatori e uno share del 3.31%, seguito da “Squadra Speciale Cobra 11” con 378.000 telespettatori e uno share del 4.34%, e da “Candice Renoir” con 381.000 telespettatori e uno share del 4.58%. Su Canale 5, “Beautiful” ha intrattenuto 2.632.000 telespettatori con uno share del 21.13%, seguito da “Terra Amara” con 2.680.000 telespettatori e uno share del 23.61%.

“La promessa” ha ottenuto 2.157.000 telespettatori con uno share del 22.65%, mentre “My Home My Destiny” ha registrato 1.649.000 telespettatori con uno share del 19.64%. Il film tv “Rosamunde Pilcher – L’anello della discordia” ha ottenuto un netto di 1.111.000 telespettatori con uno share del 13.07%. Su Italia 1, la prima delle puntate de “I Simpson” ha ottenuto 502.000 telespettatori con uno share del 4.12%, mentre “Cold case” ha registrato 374.000 telespettatori con uno share del 4.41%.

Su Rete 4, “Lo sportello di Forum Estate” ha ottenuto un netto di 667.000 telespettatori con uno share del 6.18%, seguito dal “Tg4 – Diario del giorno” con 533.000 telespettatori e uno share del 6.18%. Il film “Cyberstalker – Connessioni pericolose” ha ottenuto un netto di 265.000 telespettatori con uno share del 3.02%. Su La7, “Eden – Un pianeta da salvare” ha registrato 208.000 telespettatori con uno share del 2.18%, mentre “C’era una volta… il Novecento” ha ottenuto un netto di 115.000 telespettatori con uno share del 1.39%.

Seconda Serata

In seconda serata, Rai 1 ha presentato “L’altro Costanzo” con 1.009.000 telespettatori e uno share del 13.25%. Rai 2 ha proposto “Underdog” con 461.000 telespettatori e uno share del 4.28%, mentre Rai 3 ha trasmesso “Il fattore umano” con 309.000 telespettatori e uno share del 3.19%. Su La7, il match di calcio “AlHilal – AlEttifaq” della Roshn Saudi League ha ottenuto 52.000 telespettatori con uno share dell’1.17%.

Ascolti TV TG

Negli appuntamenti dei Tg, i risultati sono stati i seguenti:

Tg1 : ore 13:30 ha registrato 3.083.000 telespettatori con uno share del 24.66%, mentre alle ore 20:00 ha ottenuto 4.299.000 telespettatori con uno share del 25.85%.

: ore 13:30 ha registrato 3.083.000 telespettatori con uno share del 24.66%, mentre alle ore 20:00 ha ottenuto 4.299.000 telespettatori con uno share del 25.85%. Tg2 : ore 13:00 ha registrato 1.513.000 telespettatori con uno share del 12.79%, mentre alle ore 20:30 ha ottenuto 1.532.000 telespettatori con uno share dell’8.57%.

: ore 13:00 ha registrato 1.513.000 telespettatori con uno share del 12.79%, mentre alle ore 20:30 ha ottenuto 1.532.000 telespettatori con uno share dell’8.57%. Tg3 : ore 14:30 ha ottenuto 1.582.000 telespettatori con uno share del 14.12%, mentre alle ore 19:00 ha registrato 1.685.000 telespettatori con uno share del 13.56%.

: ore 14:30 ha ottenuto 1.582.000 telespettatori con uno share del 14.12%, mentre alle ore 19:00 ha registrato 1.685.000 telespettatori con uno share del 13.56%. Tg5 : ore 13:00 ha ottenuto 3.137.000 telespettatori con uno share del 26.24%, mentre alle ore 20:00 ha registrato 3.337.000 telespettatori con uno share del 19.78%.

: ore 13:00 ha ottenuto 3.137.000 telespettatori con uno share del 26.24%, mentre alle ore 20:00 ha registrato 3.337.000 telespettatori con uno share del 19.78%. Studio Aperto : ore 12:25 ha ottenuto 1.314.000 telespettatori con uno share del 13.34%, mentre alle ore 18:30 ha registrato 595.000 telespettatori con uno share del 6.09%.

: ore 12:25 ha ottenuto 1.314.000 telespettatori con uno share del 13.34%, mentre alle ore 18:30 ha registrato 595.000 telespettatori con uno share del 6.09%. Tg4 : ore 12.00 ha ottenuto 268.000 telespettatori con uno share del 3.60%, mentre alle ore 18:55 ha registrato 562.000 telespettatori con uno share del 4.38%.

: ore 12.00 ha ottenuto 268.000 telespettatori con uno share del 3.60%, mentre alle ore 18:55 ha registrato 562.000 telespettatori con uno share del 4.38%. Tg La7: ore 13:30 ha ottenuto 528.000 telespettatori con uno share del 4.22%, mentre alle ore 20:00 ha registrato 1.054.000 telespettatori con uno share del 6.22%.

In sintesi, i dati degli ascolti televisivi dell’ultimo lunedì di agosto ci forniscono una panoramica dettagliata delle preferenze dei telespettatori in diverse fasce orarie. La programmazione è stata caratterizzata da una varietà di contenuti, dai programmi di intrattenimento alle serie televisive, dai film alle trasmissioni informative. La sfida per catturare l’attenzione del pubblico è evidente, e il panorama televisivo si prepara ad affrontare la nuova stagione con una serie di proposte interessanti.

