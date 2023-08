28 Agosto 2023

Ascolti tv 27 agosto 2023

Nella serata di ieri, domenica 27 agosto 2023, si sono verificati diversi eventi televisivi di rilievo su varie reti italiane. Su Rai1, è andato in onda “L’Allieva 3” in replica, il quale ha conquistato l’attenzione di 1.316.000 spettatori, equivalenti al 10.1% di share. Allo stesso tempo, su Canale5, “La Ragazza e l’Ufficiale” ha riscosso un buon successo, attirando l’interesse di 1.605.000 spettatori e raggiungendo uno share del 13.3%.

Su Rai2, i Mondiali di Atletica hanno catturato l’attenzione di 1.721.000 spettatori, che rappresentano l’11.9% di share. Italia1, invece, ha trasmesso “FBI: Most Wanted,” coinvolgendo 799.000 spettatori con uno share del 5.7%. Rai3 ha riproposto la replica de “Le ragazze,” con un risultato di 730.000 spettatori e uno share del 5.6% (con una presentazione a 657.000 spettatori e il 4.3%). Rete4 ha presentato “Caccia al tesoro,” che ha totalizzato 456.000 spettatori, pari al 3.4% di share.

La7, invece, ha trasmesso “Miss Marple,” raccogliendo 226.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8, è andata in onda “Italia’s Got Talent – Best Of,” che ha coinvolto 379.000 spettatori, pari al 3% di share. Sul Nove, “Little Big Italy,” trasmesso dalle 20:17 alle 22:52, ha raggiunto un pubblico di 314.000 spettatori, pari al 2.2% di share. Infine, canale 20 trasmette “Operazione U.N.C.L.E.,” che ha registrato un ascolto di 308.000 spettatori, equivalenti al 2.2% di share. Per gli amanti del cinema, RaiMovie ha offerto “Il sapore del successo,” che ha attirato 318.000 spettatori, rappresentando il 2.2% di share.

Nella fascia di Access Prime Time, Rai1 ha proposto “Techetechetè,” che ha riscosso il favore di 2.191.000 spettatori, con uno share del 14.6%. Canale5 ha presentato “Paperissima Sprint Estate,” che ha ottenuto risultati significativi: 2.297.000 spettatori (15.2%) nella prima parte e 2.416.000 spettatori (16%) nella seconda parte. Italia1 ha trasmesso “N.C.I.S.,” coinvolgendo 797.000 spettatori, pari al 5.3%. Su Rai3, “Sapiens Files” ha interessato 551.000 spettatori, rappresentando il 3.7% di share. Rete4 ha presentato “Controcorrente Estate,” radunando 638.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 650.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. La7 ha proposto “In Onda Estate,” che ha ottenuto un ascolto di 804.000 spettatori, equivalente al 5.3% di share. Tv8 ha presentato “4 Ristoranti,” che è arrivato a 332.000 spettatori, pari al 2.2%.

Passando alla preserale, Rai1 ha trasmesso “Reazione a Catena – L’Intesa Vincente,” con un risultato di 1.910.000 spettatori, pari all’18.3%, mentre “Reazione a Catena” ha registrato 2.955.000 spettatori, equivalenti al 24.5%. Canale5, in replica, ha proposto “The Wall – I Protagonisti,” che ha intrattenuto 1.070.000 spettatori (10.6%), mentre “The Wall” ha convinto 1.546.000 spettatori (13%). Rai2 ha trasmesso “N.C.I.S. New Orleans,” coinvolgendo 270.000 spettatori (2.4%), e successivamente i Mondiali di Atletica, che hanno raccolto 869.000 spettatori (6.4%). Italia1 ha presentato “Studio Aperto Mag,” ottenendo 341.000 spettatori (3.1%), e “C.S.I. Miami,” che ha interessato 438.000 spettatori (3.3%). Rai3, invece, ha proposto il “Tg Regione,” che ha informato 1.758.000 spettatori (13.9%), seguito da “Blob,” che ha raggiunto 553.000 spettatori (3.9%). Rete4 ha proposto “Tempesta d’Amore,” che ha interessato 526.000 spettatori (3.8%). Su Tv8, il GP Olanda di Formula 1 ottiene 984.000 spettatori (9.2%).

Nel Daytime Mattina, Rai1 ha trasmesso “Linea Blu,” che ha raggiunto 363.000 spettatori (12.3%), e “Weekly,” con 834.000 spettatori (18%) nella prima parte e 864.000 spettatori (17.8%) nella seconda parte. Su Canale5, “Prima Pagina Tg5” ha informato 314.000 spettatori (15.6%), mentre “Tg5 Mattina” è stato seguito da 955.000 spettatori (22%). Su Rai2, i Mondiali di Atletica e di Basket hanno catturato rispettivamente 341.000 spettatori (8.8%) e 583.000 spettatori (9%). Italia1 ha proposto la serie “Friends,” che ha ottenuto ascolti di 145.000 spettatori (3%), 203.000 spettatori (4.2%), e 167.000 spettatori (3.3%) per i vari episodi, mentre “Will & Grace” ha attirato 167.000 spettatori (2.9%) e 202.000 spettatori (3.3%).

Rai3 ha proposto “Sorgente di vita” (120.000 spettatori e 2.8%) e “Sulla via di Damasco” (93.000 spettatori e 2%), seguiti da “Caterina Caselli – Una vita, 100 vite” (195.000 spettatori e 3.6%) e “Geo” (220.000 spettatori e 3.5%). Rete4 ha trasmesso “Io e Mamma” (77.000 spettatori e 1.7%), e successivamente “Casa Vianello,” con 142.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 154.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio. Su La7, “Omnibus News” ha raggiunto 71.000 spettatori (3.2%), “Uozzap! Classic” 72.000 spettatori (1.6%), e “E’ arrivato mio fratello” 86.000 spettatori (1.6%). Su Tv2000, il Rosario in diretta da Lourdes coinvolge 487.000 spettatori (5%).

Nel Daytime Mezzogiorno, Rai1 ha trasmesso la Santa Messa, che ha coinvolto 1.376.000 spettatori (19.9%), e successivamente “Linea Verde Estate,” con 2.528.000 spettatori (21.7%). Su Canale5, “Le Storie di Melaverde” in replica ha ottenuto 801.000 spettatori (11.9%) nella prima parte e 1.000.000 spettatori (13.7%) nella seconda parte, mentre “Melaverde” è arrivato a 1.710.000 spettatori (17.3%). Poi, su Rai2, “Un Ciclone in Convento” ha ottenuto 301.000 spettatori (3%). Su Italia1, la serie “Mom” ha interessato 216.000 spettatori (3.1%), 223.000 spettatori (3.1%), e 246.000 spettatori (2.7%) per i vari episodi, mentre “Honey 2” è stato seguito da 264.000 spettatori (2.6%), e “Due uomini e mezzo” da 224.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 216.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio, e 232.000 spettatori (2.4%) nel terzo episodio.

Su Rai3, il “TgRegione” ha informato 1.960.000 spettatori (17%), seguito da “Judy,” che ha coinvolto 459.000 spettatori (4.5%), e “Doc Martin,” con 364.000 spettatori (3.9%). Rete4 ha proposto “Le più grandi meraviglie naturali del mondo,” che ha convinto 225.000 spettatori (2.1%), “Padri e figli,” che ha interessato 266.000 spettatori (2.7%), e “Il californiano,” con 327.000 spettatori (3.4%). Su La7, “Il giocatore – Rounders” ha raggiunto 277.000 spettatori (2.7%), “La7 Doc – Ancient Engineering” 227.000 spettatori (2.5%), e “In Good Company” 141.000 spettatori (1.4%). Su Tv2000, il Rosario in diretta da Lourdes è stato seguito da 487.000 spettatori (5%).

Nel Daytime Pomeriggio, Rai1 ha proposto “Pane, amore e gelosia,” raccogliendo 1.188.000 spettatori (11.1%), e “Dalla Strada al Palco,” con 1.222.000 spettatori (13%). Su Canale5, in replica, “Le Storie di Melaverde” è arrivato a 801.000 spettatori (11.9%) nella prima parte e 1.000.000 spettatori (13.7%) nella seconda parte, mentre “Terra Amara” ha ottenuto 2.159.000 spettatori (19.9%). Invece, su Rai2, “Wild Italy” ha catturato 566.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio e 704.000 spettatori (6.8%) nel secondo episodio. A seguire, “Il Ranger – Una Vita in Paradiso” è arrivato a 511.000 spettatori (5.5%), e “Da Aosta ai 4mila” a 244.000 spettatori (2.6%). Su Italia1, “E-Planet” ha coinvolto 415.000 spettatori (3.7%), mentre “Honey 2” è stato seguito da 264.000 spettatori (2.6%), e “Due uomini e mezzo” da 224.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 216.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio, e 232.000 spettatori (2.4%) nel terzo episodio.

Infine, nella Seconda Serata, su Rai1 il “Speciale Tg1 – Pino c’è” ha raggiunto 332.000 spettatori, con uno share del 5.5%. Su Canale5, “Station 19” ha totalizzato 433.000 spettatori (7.3%). Su Rai2, “La Domenica Sportiva” è stata seguita da 810.000 spettatori (12.2%), mentre su Italia1, “Law & Order: Special Victims Unit” ha ottenuto 444.000 spettatori (4.3%). A seguire, “Pressing” è stato visto da 322.000 spettatori (4.4%), e la sigla da 258.000 spettatori (6.3%). Su Rai3, “Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato” ha interessato 294.000 spettatori (5.6%). Rete4 ha proposto “La grande bellezza,” con 176.000 spettatori (3.4%), mentre su La7, il “TgLa7 Notte” ha segnato 68.000 spettatori (2%). Infine, su Tv8, “Two Mothers” ha interessato 106.000 spettatori (2.3%), e sul Nove, “Little Big Italy” ha raggiunto un ascolto di 219.000 spettatori (2.7%).

Per quanto riguarda i Telegiornali, i principali risultati sono i seguenti:

TG1: alle ore 13:30 ha ottenuto 3.404.000 spettatori (27.2%), mentre alle ore 20:00 ha attirato 3.165.000 spettatori (22.7%).

TG2: alle ore 13:00 ha totalizzato 1.511.000 spettatori (12.1%), mentre alle ore 20:30 ha raggiunto 1.152.000 spettatori (7.7%).

TG3: alle ore 14:15 ha coinvolto 1.448.000 spettatori (13.1%), mentre alle ore 19:00 ha interessato 1.365.000 spettatori (12.2%).

TG5: alle ore 13:00 ha ottenuto 2.838.000 spettatori (22.6%), mentre alle ore 20:00 ha attirato 2.689.000 spettatori (19.1%).

STUDIO APERTO: alle ore 12:25 ha totalizzato 1.143.000 spettatori (10.7%), mentre alle ore 18:30 ha coinvolto 432.000 spettatori (4.4%).

TG4: alle ore 11:55 ha raggiunto 435.000 spettatori (4.8%), mentre alle ore 18:55 ha ottenuto 371.000 spettatori (3.2%).

TGLA7: alle ore 13:30 ha interessato 438.000 spettatori (3.5%), mentre alle ore 20:00 ha coinvolto 686.000 spettatori (4.9%).

