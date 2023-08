21 Agosto 2023

Ascolti tv 20 agosto 2023

da tvblog.it

Prime Time:

Su Rai 1, la serie in replica L’allieva ha catturato l’attenzione di 1.441.000 telespettatori, ottenendo uno share del 11.5%. Canale 5, d’altra parte, ha proposto il film La ragazza e l’ufficiale, che ha coinvolto 1.594.000 telespettatori, conquistando uno share del 13.91%. Su Rai 2, poi, il thriller Ti ruberò la vita ha raggiunto 576.000 telespettatori, con uno share del 4.34%. Italia 1, quindi, ha offerto agli spettatori FBI: Most Wanted, che ha ottenuto un netto di 902.000 telespettatori, con uno share del 6.94%.

Rai 3, poi, ha trasmesso il programma Le ragazze, che ha ottenuto un risultato di 622.000 telespettatori, con uno share del 5.14%. Rete 4 ha presentato il film SMS – Sotto mentite spoglie, che ha interessato 616.000 telespettatori, ottenendo uno share del 4.83%. Infine, su La7, il programma Miss Marple ha registrato 270.000 telespettatori, con uno share del 3.01%, mentre su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of ha ottenuto 388.000 telespettatori, con uno share del 3.26%. Il programma, quindi, Little Big Italy su Nove ha registrato 361.000 telespettatori, ottenendo uno share del 2.79%.

Access Prime Time:

Passando all’Access Prime Time, Rai 1 ha proposto Techetechetè, che ha coinvolto 2.389.000 telespettatori, ottenendo uno share del 17.52%. Canale 5 ha presentato Paperissima Sprint, con un risultato di 1.962.000 telespettatori e uno share del 14.29%. Rai 3 ha trasmesso Blob, coinvolgendo 551.000 telespettatori con uno share del 4.26%, mentre Sapiens Doc ha raggiunto 495.000 telespettatori, con uno share del 3.64%. Italia 1 ha offerto il programma NCIS, con un risultato di 893.000 telespettatori e uno share del 6.56%.

Rete 4 ha presentato Controcorrente, registrando 676.000 telespettatori nella prima parte e 774.000 nella seconda, ottenendo uno share rispettivamente del 5% e del 5.70%. La7 ha proposto In onda, che ha coinvolto 827.000 telespettatori, con uno share del 6.04%. Su Tv8, il programma Alessandro Borghese 4 Ristoranti in differita ha ottenuto 440.000 telespettatori, con uno share del 3.25%. Il programma Little Big Italy su Nove ha registrato 267.000 telespettatori, con uno share del 1.97%.

Preserale:

Nel segmento del Preserale, Rai 1 ha presentato Reazione a catena con il segmento L’intesa vincente, che ha coinvolto 1.932.000 telespettatori, ottenendo uno share del 19.32%, e il game, che ha ottenuto un netto di 2.824.000 telespettatori, con uno share del 25.36%. Su Canale 5, The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.183.000 telespettatori, con uno share del 12.13%, e nel game un netto di 1.503.000 telespettatori, ottenendo uno share del 13.71%.

Rai 2 ha proposto i Mondiali Budapest 2023, coinvolgendo 1.208.000 telespettatori, con uno share del 12.60%, e NCIS New Orleans, con un netto di 457.000 telespettatori e uno share del 3.71%. Su Italia 1, il programma CSI:Miami ha ottenuto 363.000 telespettatori, con uno share del 2.98%. Su Rete 4, il programma Tempesta d’amore ha raccolto 169.000 telespettatori, ottenendo uno share dell’1.81%. La7 ha proposto il film Il padre della sposa, coinvolgendo 161.000 telespettatori, con uno share dell’1.60%.

Mattina:

La mattina ha visto Rai 1 presentare Il meglio di Weekly, con risultati di 592.000 telespettatori nella prima parte e 668.000 nella seconda, ottenendo uno share rispettivamente del 14.34% e del 15.61%. Azzurro Storie di mare ha coinvolto 819.000 telespettatori, con uno share dell’16.25%, mentre A Sua immagine ha ottenuto 1.205.000 telespettatori, con uno share dell’18.10%. La Santa Messa dal Meeting per l’Amicizia fra i popoli in Rimini ha coinvolto 1.388.000 telespettatori, ottenendo uno share dell’21.43%.

Mentre l’Angelus di Papa Francesco ha registrato 1.806.000 telespettatori, con uno share dell’21.29%. Linea Verde Estate ha dato il via al Tg1, coinvolgendo 2.438.000 telespettatori e ottenendo uno share del 22.27%. Poi, su Rai 2, Dream Hotel Thailandia ha registrato 280.000 telespettatori, ottenendo uno share del 3.32%. Su Rai 3, Ezio Bosso. Le cose che restano ha coinvolto 117.000 telespettatori, con uno share del 2.29%.

Poi, mentre il programma O anche no – Estate ha registrato 175.000 telespettatori, ottenendo uno share dell’2.59%. Dopo il Tg3, Fuori Linea Estate ha registrato 426.000 telespettatori, ottenendo uno share del 4.57%. Quante Storie ha coinvolto 321.000 telespettatori, ottenendo uno share del 3.13%, mentre Il posto giusto ha ottenuto 179.000 telespettatori, con uno share dell’1.49%. Quindi, su Canale 5, la Santa Messa è stata seguita da 758.000 telespettatori, con uno share del 14.21%, mentre Melaverde ha registrato 1.529.000 telespettatori, ottenendo uno share del 16.05%.

Su Italia 1, l’episodio di Mom prima del TG ha coinvolto 237.000 telespettatori, con uno share del 2.74%, mentre su Rete 4, il programma I delitti del cuoco ha registrato 196.000 telespettatori, con uno share del 3.02%, seguito dal film Assassinio al galoppatoio, che ha ottenuto un netto di 141.000 telespettatori, con uno share dell’1.23%. Poi, su La7, Omnibus ha coinvolto 77.000 telespettatori nel segmento News, ottenendo uno share del 3.20%, seguito dal film Il piccolo Nicolas e i suoi genitori, che ha ottenuto 50.000 telespettatori, con uno share dell’1.14%.

Camera con vista ha registrato 56.000 telespettatori, con uno share dello 0.88%, mentre LA7 Doc – Climate crisis: Incendi ha coinvolto 86.000 telespettatori, con uno share dello 0.80%.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio, Rai 1 ha proposto il film Pane, amore e fantasia, ottenendo un netto di 1.205.000 telespettatori, con uno share dell’11.49%. Techetechetè – La Venere di Subiaco ha coinvolto 747.000 telespettatori, ottenendo uno share del 7.72%, mentre Dalla strada al palco ha ottenuto 892.000 telespettatori, con uno share del 9.57%. Rai 2 ha presentato i Mondiali Budapest 2023, coinvolgendo 661.000 telespettatori, con uno share del 6.03%.

Il programma Classica di Amburgo 2023, che ha raggiunto 574.000 telespettatori, con uno share del 5.80%. Rai 3 ha trasmesso il film Criminali come noi, ottenendo 452.000 telespettatori, con uno share del 4.59%, mentre Kilimangiaro Collection ha coinvolto 454.000 telespettatori, con uno share del 4.88%. Canale 5 ha presentato L’arca di Noè, coinvolgendo 2.025.000 telespettatori, ottenendo uno share del 16.75%. Beautiful ha registrato 1.763.000 telespettatori, con uno share del 15.71%.

Terra Amara ha coinvolto 1.741.000 telespettatori, ottenendo uno share del 17.75%. Il film tv Rosamunde Pilcher – Tutto può cambiare ha ottenuto un netto di 1.143.000 telespettatori, con uno share del 12.36%. Italia 1 ha proposto il programma E-Planet, coinvolgendo 450.000 telespettatori, con uno share del 3.99%. Il film Acqua e sapone ha registrato un netto di 366.000 telespettatori, con uno share del 3.71%, mentre il film Master Spy – Una spia per amico ha ottenuto 188.000 telespettatori, con uno share dell’2.02%.

Rete 4 ha presentato il film I mostri, che ha coinvolto 197.000 telespettatori, ottenendo uno share dell’2.02%, seguito dal film Giorno maledetto, che ha ottenuto un netto di 296.000 telespettatori, con uno share del 3.18%. Su La7, il film La donna più bella del mondo ha registrato 204.000 telespettatori, ottenendo uno share dell’2%.

Seconda Serata:

Nella seconda serata, Rai 1 ha presentato uno Speciale Tg1, coinvolgendo 561.000 telespettatori, con uno share del 7.08%. Rai 2 ha proposto La domenica sportiva, registrando 644.000 telespettatori, con uno share del 9.08%. Rai 3 ha trasmesso il programma I magnifici 4 della risata, ottenendo un netto di 210.000 telespettatori, con uno share del 3.92%. Rete 4 ha presentato il film Vacanze in America, che ha coinvolto 199.000 telespettatori, ottenendo uno share dell’2.67%.

Italia 1 ha proposto la serie Law & Order: Special Victims Unit, che ha coinvolto 532.000 telespettatori, con uno share del 5.30%, seguita dal programma Pressing, che ha ottenuto 289.000 telespettatori, con uno share del 6.44%.

Telegiornali:

Rai 1 ha proposto il Tg1 alle 13:30, coinvolgendo 3.105.000 telespettatori, con uno share del 25.61%, e alle 20:00, ottenendo 3.273.000 telespettatori e uno share del 25.64%.

Rai 2 ha trasmesso il Tg2 alle 13:00, coinvolgendo 1.348.000 telespettatori, con uno share dell’11.49%, e alle 20:30, ottenendo 1.068.000 telespettatori e uno share del 7.86%.

Il Tg3 su Rai 3 ha coinvolto 1.282.000 telespettatori alle 14:30, ottenendo uno share dell’11.67%, e 1.112.000 telespettatori alle 19:00, ottenendo uno share del 10.58%.

Su Canale 5, il Tg5 ha coinvolto 2.545.000 telespettatori alle 13:00, con uno share dell’21.55%, e 2.450.000 telespettatori alle 20:00, ottenendo uno share dell’18.98%.

Studio Aperto ha coinvolto 1.059.000 telespettatori alle 12:25, ottenendo uno share del 10.40%, e 400.000 telespettatori alle 18:30, ottenendo uno share del 4.25%.



Il Tg4 ha registrato 283.000 telespettatori alle 12.00, ottenendo uno share del 3.32%, e 340.000 telespettatori alle 18:55, ottenendo uno share del 3.19%.



Tg La7 ha coinvolto 403.000 telespettatori alle 13:30, ottenendo uno share del 3.34%, e 624.000 telespettatori alle 20:00, ottenendo uno share del 4.84%.

