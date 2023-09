11 Settembre 2023

Ascolti tv 10 settembre 2023

da tvblog.it

Introduzione: La domenica televisiva italiana ha visto una serie di programmi e trasmissioni che hanno tenuto incollati milioni di telespettatori, mentre l’attesa per la nuova stagione televisiva cresce. In questo articolo, esamineremo i dati Auditel dell’ultima domenica, con numeri di ascolto per il prime time, l’access prime time, il preserale, il daytime e la seconda serata.

Prime Time: In prima serata, su Rai 1, la serie “L’allieva” in replica ha attirato 1.906.000 telespettatori nella prima puntata e 1.617.000 nella seconda, con share rispettivamente del 12,13% e del 13,02%. Poi, su Canale 5, “La ragazza e l’ufficiale” ha ottenuto 1.696.000 telespettatori, con uno share del 14,59%. Su Rai 2, il film “Pompei” ha registrato 1.053.000 telespettatori. Su Italia 1, “FBI: Most Wanted” ha ottenuto 972.000 telespettatori, mentre su Rete 4, “Zona Bianca,” è stato visto da 786.000 telespettatori. Inoltre, su Rai 3, il film “Rachel” ha ottenuto 755.000 telespettatori. Su Tv8, “Italia’s Got Talent – Best of” è stata vista da 535.000 telespettatori, mentre su Nove, “Only Fun – Comico show” ha registrato 413.000 telespettatori. Infine, su La7, il film “Il patto – The worth” ha registrato 306.000 telespettatori.

Access Prime Time: Su Rai 1, “Affari Tuoi,” nella prima puntata, ha ottenuto 3.387.000 telespettatori con uno share del 20,62%. Su Canale 5, “Paperissima Sprint” ha registrato 2.341.000 telespettatori. Poi, su Rai 3, “Blob” ha ottenuto 618.000 telespettatori, mentre “Sapiens Files” ha registrato 679.000. Su Italia 1, “NCIS” ha ottenuto 1.148.000 telespettatori. Su Rete 4, “Stasera Italia Weekend” ha ottenuto 708.000 telespettatori nella prima parte e 771.000 nella seconda. Inoltre, su La7, “La7 Doc – 11 settembre minuto per minuto” ha registrato 781.000 telespettatori, mentre su Tv8, “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” ha ottenuto 454.000 telespettatori. Su Nove, “Little Big Italy” ha registrato 397.000 telespettatori.

Preserale: Nel preserale, “Reazione a catena” su Rai 1 ha registrato 2.046.000 telespettatori nel segmento “L’intesa vincente” e 3.176.000 nel game. Su Canale 5, “Caduta Libera Story” ha ottenuto 1.543.000 telespettatori nel segmento “Inizia la sfida” e 1.753.000 nel game. Invece, su Rai 2, “NCIS New Orleans” ha ottenuto 441.000 telespettatori. Su Italia 1, “CSI: Miami” ha ottenuto 558.000 telespettatori. Su Rete 4, “Tempesta d’amore” ha raccolto 571.000 telespettatori. Infine, su La7, “#Intanto” ha registrato 106.000 telespettatori.

Daytime (Mattina): Nella fascia del mattino su Rai 1, “Weekly” ha ottenuto 901.000 telespettatori nella prima parte e 943.000 nella seconda. “Roberto Bolle Ballo in Bianco” ha registrato 947.000 telespettatori, mentre la Santa Messa ha ottenuto 1.219.000 e l’Angelus di Papa Francesco 1.597.000 telespettatori. “Linea Verde Estate” ha dato la linea al Tg1 con 2.457.000 telespettatori. Poi, su Rai 2, “La Nave dei Sogni Mauritius” ha registrato 397.000 telespettatori. Su Rai 3, il film “Venezia, la luna e tu” ha ottenuto 181.000 telespettatori. Su Canale 5, la Santa Messa è stata seguita da 793.000 telespettatori, mentre “Melaverde” ha registrato 1.754.000 telespettatori. Mentre, su Italia 1, “Mom” ha ottenuto 202.000 telespettatori. Su Rete 4, “I delitti del cuoco” ha registrato 123.000 telespettatori. Su La7, “Omnibus” ha registrato 141.000 telespettatori.

Daytime (Pomeriggio): Nel pomeriggio su Rai 1, il film “Operazione San Gennaro” ha registrato 1.182.000 telespettatori, mentre “Dalla strada al palco” ha ottenuto 979.000 telespettatori. Inoltre, su Rai 2, “Wild Italy” ha registrato 512.000 telespettatori. Su Rai 3, “In mezz’ora” ha registrato 840.000 telespettatori, mentre “Kilimangiaro Collection” ha ottenuto 602.000 telespettatori. Poi, su Canale 5, “L’arca di Noè” ha registrato 2.343.000 telespettatori, “Beautiful” 2.259.000, “Terra Amara” 2.490.000, “Verissimo” 1.892.000 e “Giri di Valzer” 1.695.000 telespettatori. Su Italia 1, “E-Planet” ha ottenuto 372.000 telespettatori. Su Rete 4, “La signora in giallo” ha registrato 270.000 telespettatori. Infine, su La7, il film “The Queen” ha registrato 208.000 telespettatori.

Seconda Serata: Nella seconda serata, su Rai 1, lo “Speciale Tg1” ha ottenuto 351.000 telespettatori. Su Rai 2, “La domenica sportiva” ha registrato 405.000 telespettatori. Poi, su Rai 3, “Tg3 Mondo” ha registrato 274.000 telespettatori. Su Canale 5, la serie “Station 19” ha ottenuto 307.000 telespettatori, mentre su Italia 1, la serie “Law & Order: Special Victims Unit” ha registrato 533.000 telespettatori.

Ascolti TV TG: I principali telegiornali hanno ottenuto ottimi risultati, con il “Tg1” che ha registrato 3.414.000 telespettatori alle 13:30 e 3.766.000 alle 20:00. Il “Tg2” ha ottenuto 1.447.000 alle 13:00 e 1.235.000 alle 20:30, mentre il “Tg3” ha registrato 1.330.000 alle 14:30 e 1.338.000 alle 19:00. Il “Tg5” ha ottenuto 2.785.000 alle 13:00 e 2.819.000 alle 20:00. “Studio Aperto” ha registrato 1.010.000 alle 12:25 e 444.000 alle 18:30. Il “Tg4” ha ottenuto 266.000 alle 12:00 e 513.000 alle 18:55, mentre il “Tg La7” ha registrato 457.000 alle 13:30 e 836.000 alle 20:00.

In conclusione, la domenica televisiva italiana ha offerto una varietà di programmi che hanno attratto un ampio pubblico. Con l’arrivo della nuova stagione televisiva, i telespettatori possono aspettarsi ancora più contenuti interessanti e emozionanti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sugli ascolti televisivi italiani.

