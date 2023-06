15 Giugno 2023

“Arena di Verona 100 anni in una notte” Raiplay (VIDEO)

"Arena di Verona 100 anni in una notte" Raiplay è l'evento per celebrare il festival lirico più popolare al mondo. Con la conduzione di Milly Carlucci, l'Arena di Verona inaugura la stagione con una nuova produzione di Aida firmata da Stefano Poda e diretta dal Maestro Marco Armiliato. Nelle vesti dell'eroina verdiana la star per eccellenza della lirica internazionale, il soprano russo Anna Netrebko.

“ARENA DI VERONA 100 ANNI IN UNA NOTTE” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO

