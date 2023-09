6 Settembre 2023

Vuoi guardare il video di “Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2” puntata 7 settembre 2023?

“Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2” puntata 7 settembre 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

Introduzione

Nel mondo della musica italiana, Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti, è stato da sempre un artista dalla carriera eclettica e poliedrica. Ma, poi, c’è un progetto che sta facendo parlare di sé in modo particolare, “Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2”. Questa è una docutrip in 22 tappe e 22 tarocchi, che lo ha visto percorrere 3500 km di strada, sudore, musica, e noci di cocco, portando il pubblico in un viaggio selvatico e stroboscopico dalle Ande all’Amazzonia, alla ricerca della propria Macondo, ispirata dall’opera del celebre scrittore Gabriel Garcia Márquez.

Il Viaggio di Jovanotti

Il progetto “Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2”, inoltre, è stato un’epica avventura che ha coinvolto Jovanotti e il suo compagno di viaggio in un’avventura mozzafiato attraverso luoghi straordinari. Alla ricerca, poi, delle radici della cultura sudamericana e dell’ispirazione che ha nutrito l’opera di Gabriel Garcia Márquez. Questo docutrip, inoltre, è stato interamente girato, suonato e pedalato da Jovanotti. Il quale, inoltre, ha voluto condividere con il pubblico ogni istante di questa incredibile esperienza.

Le 22 Tappe e i 22 Tarocchi

Ogni tappa di questo viaggio, dunque, rappresenta una carta dei tarocchi, e Jovanotti ha intrapreso un percorso ricco di significato spirituale ed emozionale. Ogni tappa, nondimeno, è stata un’opportunità per esplorare la cultura e la bellezza dei luoghi attraversati, ma anche per connettersi con le persone che ha incontrato lungo il cammino.

La Colonna Sonora On the Road

La musica è stata sempre al centro della carriera di Jovanotti, e in questo docutrip non poteva essere diversamente. Ogni tappa è stata accompagnata da una colonna sonora inedita, composta e suonata da Jovanotti stesso. Queste tracce musicali hanno catturato l’essenza di ogni luogo e momento del viaggio, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente per il pubblico.

Dove Vederlo – Puntata 7 Settembre 2023 su RaiPlay

Se siete curiosi di seguire le avventure di Jovanotti in “Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2”, non dovete aspettare molto. La puntata sarà disponibile su RaiPlay a partire dal 7 settembre 2023. Sarà un’opportunità unica per immergersi in questo viaggio mozzafiato e scoprire il Macondo di Jovanotti.

Conclusioni

In “Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2”, Jovanotti ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità di sorprendere e ispirare il pubblico. Questo docutrip rappresenta un’esperienza unica, un viaggio attraverso la musica, la cultura e la bellezza dei luoghi sudamericani, alla ricerca della propria Macondo. Non perdete l’opportunità di vedere la puntata del 7 settembre 2023 su RaiPlay e seguire Jovanotti nel suo straordinario percorso. Jovanotti compagno di viaggio e di scoperta, un artista che continua a regalare emozioni uniche al suo pubblico.

“FELICITA'” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 8 SETTEMBRE 2023

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO