29 Luglio 2023

Ante Rebic saluta il Milan: Si trasferisce al Besiktas per 500 mila euro più bonus

Ante Rebic saluta il Milan: Si trasferisce al Besiktas per 500 mila euro più bonus

da calciomercato.com

L’attaccante croato Ante Rebic ha detto addio al Milan, mettendo fine alla sua esperienza con il club rossonero. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Rebic si trasferirà in Turchia al Besiktas, il quale ha acquisito il giocatore a titolo definitivo per la cifra di 500 mila euro, con la possibilità di ulteriori bonus fino a un massimo di 2 milioni di euro. Questo accordo rappresenta una nuova opportunità per Rebic, che ha trovato un’intesa anche sul suo ingaggio con il club turco. La partenza dell’ex attaccante del Milan può comportare conseguenze significative per entrambe le squadre coinvolte e potrebbe anche aprirsi la possibilità di un altro trasferimento importante.

Il trasferimento di Ante Rebic al Besiktas segna una nuova tappa nella carriera dell’attaccante croato. Dopo una positiva esperienza con il Milan, Rebic si appresta a vestire la maglia di un club prestigioso nella Süper Lig turca. Con la sua spiccata abilità nel segnare gol e la sua versatilità in campo, Rebic può offrire un contributo essenziale alla squadra di Istanbul. La sua esperienza in Serie A, inclusa una precedente permanenza con la Fiorentina, lo ha reso un giocatore con un bagaglio di esperienze preziose, che sicuramente sarà utile per affrontare nuove sfide nella lega turca.

Per il Besiktas, l’acquisizione di Ante Rebic rappresenta un investimento promettente. Con l’esperienza di Rebic in importanti campionati europei e la sua comprovata capacità di segnare gol, il club turco potrebbe rafforzare significativamente il suo reparto offensivo. L’ingaggio di Rebic è una dimostrazione della determinazione del Besiktas a consolidarsi come uno dei club di spicco sia in Turchia che a livello internazionale. L’inserimento di Rebic nella squadra potrebbe anche aprire la strada ad altre ambizioni di mercato, dimostrando la volontà del club di competere al massimo livello.

La cessione di Ante Rebic al Besiktas rappresenta una mossa calcolata dal Milan. La somma di 500 mila euro più bonus, fino a un massimo di 2 milioni di euro, insieme ai risparmi sull’ingaggio di Rebic, permetterà al club rossonero di liberare risorse finanziarie. Considerando che Rebic guadagnava 3,5 milioni di euro all’anno in maglia rossonera, la cessione comporterebbe un risparmio di circa 9 milioni di euro per il Milan. Questi fondi possono essere reinvestiti in nuovi giocatori o altre strategie per rinforzare la squadra e puntare a obiettivi più ambiziosi nella prossima stagione.

Con la partenza di Ante Rebic, il Milan potrebbe essere alla ricerca di un sostituto adeguato per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo alcune voci di mercato, non è esclusa la possibilità che Junior Messias possa seguire le orme di Rebic e approdare anche lui a Istanbul, rafforzando ulteriormente la squadra del Besiktas. La scelta del Milan di cedere Rebic e potenzialmente anche Messias potrebbe aprire diverse opportunità sul mercato, con il club italiano che potrebbe cercare di rimpiazzare i giocatori partenti con nuovi talenti o atleti più esperti.

LA ROMA PUNTA TUTTO SU RENATO SANCHES: TRATTATIVA CON IL PSG PER TROVARE L’ACCORDO