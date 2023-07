19 Luglio 2023

Andrea Purgatori è morto addio al grande giornalista e sceneggiatore

da rainews.it

È una giornata di lutto per il mondo del giornalismo e della sceneggiatura. Poiché questa mattina a Roma, all’ospedale, è scomparso Andrea Purgatori, uno degli autori più stimati e apprezzati del settore. Classe 1953, il giornalista, sceneggiatore e autore ci ha lasciati dopo una breve e fulminante malattia. Lasciando dietro di sé un’eredità di talento e dedizione che continuerà a ispirare e influenzare molte generazioni future.

La triste notizia è stata confermata all’ANSA dai figli Edoardo, Ludovico e Victoria, oltre che dalla famiglia rappresentata dallo studio legale Cau. Purgatori ha trascorso gran parte della sua carriera al Corriere della Sera. Dove si è distinto per la sua passione e il suo impegno nell’indagare su temi complessi come terrorismo, intelligence e criminalità. Una delle sue inchieste più note fu la sua tenace ricerca sulla strage di Ustica del 1980, un tragico evento ancora avvolto nel mistero.

Non solo un giornalista investigativo, ma anche un autore di talento, Purgatori ha scritto numerosi reportage che lo hanno portato a viaggiare in zone di guerra. Portando alla luce verità spesso nascoste. Il suo impegno e la sua dedizione lo hanno portato a essere riconosciuto come una delle figure di spicco del giornalismo italiano.

Tra le sue molteplici attività, Purgatori ha condotto con successo la trasmissione “Atlantide” su La7. Dimostrando ancora una volta il suo talento nella narrazione di storie complesse e avvincenti. La sua mente brillante ha dato vita a numerose inchieste, documentari e programmi televisivi che hanno affrontato temi di grande rilevanza sociale e politica.

Oltre alla sua carriera nel giornalismo, Purgatori è stato anche un esperto docente di sceneggiatura. Condividendo la sua esperienza e conoscenza con giovani autori in formazione. Il suo contributo nel campo della sceneggiatura è stato altrettanto prezioso. E ha dato vita a opere cinematografiche e televisive indimenticabili.

Tra i suoi lavori più recenti, ricordiamo la partecipazione al documentario “Vatican Girl” che si è focalizzato sul caso di Emanuela Orlandi, un mistero avvolto nell’ombra da decenni.

La sua mente creativa ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale italiano, contribuendo alla realizzazione di film e fiction televisive di grande impatto come “Il Muro di Gomma,” “Fortapasc” e “Il Giudice Ragazzino.”

Gli amici, i colleghi e i suoi cari lo ricordano come una persona di grande talento e generosità, una figura luminosa che ha sempre dato il massimo nel perseguire la sua passione per il giornalismo e la narrativa. Andrea Purgatori ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità giornalistica e nel mondo della sceneggiatura, ma il suo lascito resterà vivo attraverso il suo lavoro e il suo impegno.

Le nostre condoglianze vanno ai suoi figli e ai suoi cari, mentre il giornalismo e la cultura italiana piangono la perdita di un grande uomo, un professionista eccezionale e un maestro della scrittura.

