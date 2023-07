21 Luglio 2023

Andrea Purgatori e la sua morte i dubbi della famiglia sui medici

Andrea Purgatori e la sua morte i dubbi della famiglia sui medici

fonte: Andrea Tornago per editorialedomani.it

La scomparsa improvvisa di Andrea Purgatori, celebre giornalista, ha gettato un’ombra di mistero sulla sua morte. Dopo essere deceduto a causa di una malattia fulminante, i familiari hanno parlato di un calvario di oltre due mesi, durante i quali il giornalista e i suoi congiunti si sono trovati coinvolti in un giallo medico-legale. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia per cercare di fare luce sulla vicenda.

Tutto ha inizio il 24 aprile, quando Purgatori si ricovera nella clinica privata Villa Margherita per un vago senso di spossatezza. Normalmente attento alla sua salute e sottoposto a check-up periodici, questa volta gli esami evidenziano parametri fuori posto, che vengono confermati da una tac e una biopsia. A questo punto, il giornalista viene indirizzato verso la Casa di Cura Pio XI, dove il professor Gianfranco Gualdi, radiologo esperto, gli diagnostica un grave tumore al polmone con metastasi diffuse agli organi vicini e al cervello.

Le condizioni del giornalista sembrano preoccupanti, e quindi si decide di iniziare immediatamente la radioterapia presso un’altra clinica. Tuttavia, a sorpresa, Purgatori continua a stare bene e riesce a svolgere normalmente le sue attività, risultando in contrasto con il quadro clinico emerso dagli esami. Nonostante ciò, i medici proseguono con il trattamento ad altissimo dosaggio.

In seguito, il giornalista si rivolge a un centro altamente specializzato in radioterapia per confermare la diagnosi e la terapia in corso. Qui, però, una nuova sorpresa: una nuova tac non rivela alcuna traccia di metastasi al cervello. Il quadro clinico sembra radicalmente diverso rispetto a quello emerso nella diagnosi precedente.

L’intrico medico-legale si fa ancora più fitto, con pareri discordanti tra i medici coinvolti. Alcuni confermano la diagnosi iniziale e insistono con la terapia avviata, mentre altri la rifiutano categoricamente. I familiari, disorientati dalla situazione, apprendono anche di una lite tra il professor Gualdi e il neuroradiologo Alessandro Bozzao, il quale mantiene la sua posizione riguardo alla diagnosi di ischemia cerebrale, una patologia forse curabile.

Le condizioni di Purgatori peggiorano progressivamente, e il 19 luglio muore all’Umberto I, dove era stato portato in gravissime condizioni. Sorprendentemente, la famiglia viene informato della presenza di metastasi al cervello, suscitando ulteriori dubbi sulla correttezza delle diagnosi.

Tra gli aspetti particolarmente oscuri della vicenda, emerge il coinvolgimento di un radiologo che lavorava sia all’Umberto I che alla clinica Pio XI, ed era uno dei firmatari del referto del 8 maggio, da cui era partita la prima diagnosi.

La morte di Andrea Purgatori ha scosso non solo la sua famiglia, ma anche il pubblico e il mondo giornalistico. La procura di Roma sta indagando approfonditamente su questa intricata situazione medico-legale per cercare di stabilire le eventuali responsabilità e risolvere il mistero che avvolge la sua scomparsa. Resta da vedere quali nuovi dettagli emergeranno dall’autopsia e dall’indagine in corso per fare chiarezza su questa dolorosa vicenda.

I familiari di Purgatori, assistiti dallo studio legale Gentiloni Silveri, hanno presentato un’articolata denuncia ai carabinieri del Nas per omicidio colposo, desiderosi di approfondire e scoprire la verità dietro la morte del giornalista. La notizia dell’indagine ha scosso l’opinione pubblica, che segue con attenzione gli sviluppi di questo giallo medico-legale che sembra tratto da un thriller.

La reputazione di Andrea Purgatori come giornalista appassionato e determinato a scoprire la verità in ogni situazione lo rende il protagonista anche della sua tragica fine. Chi erano i medici coinvolti nella sua diagnosi e quali responsabilità possono essere attribuite loro? Cosa ha portato a conclusioni così diverse tra i pareri dei professionisti della medicina?

L’autopsia, una delle chiavi per svelare questo mistero, potrebbe rivelare importanti dettagli sulle reali cause del decesso del giornalista. La procura di Roma, guidata dal pm di turno Giorgio Orano e coordinata dall’aggiunto Sergio Colaiocco, lavora incessantemente per scoprire la verità dietro questa tragica vicenda.

La scomparsa di Andrea Purgatori ha lasciato un vuoto nel mondo del giornalismo e nei cuori di chi lo amava. La sua passione per la verità e l’impegno nel portare alla luce questioni complesse lo hanno reso un personaggio stimato e amato da molti. Ora, la sua morte rimane avvolta da un’ombra di incertezza, in attesa che l’indagine riveli la verità dietro l’ultimo mistero di questo grande giornalista.

ANDREA PURGATORI E’ MORTO ADDIO AL GRANDE GIORNALISTA E SCENEGGIATORE