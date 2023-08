30 Agosto 2023

Andrea Giambruno risponde alle polemiche sulle sue parole: “Accuse surreali ho detto che gli stupratori sono bestie” (VIDEO)

da open.online

Andrea Giambruno, noto conduttore televisivo e partner della premier Giorgia Meloni, è stato al centro di una controversia mediatica. Dopo aver rilasciato dichiarazioni durante la sua trasmissione “Il diario del giorno”. Le sue parole riguardanti le vittime di violenza sessuale hanno suscitato un acceso dibattito. In un momento in cui l’Italia è scossa dagli orrori degli abusi di gruppo verificatisi a Palermo e Caivano. In seguito alle critiche, Giambruno è intervenuto per chiarire il suo punto di vista e contestare l’interpretazione distorta delle sue parole.

Contesto e controversia

Le dichiarazioni di Andrea Giambruno arrivano nel contesto di una discussione riguardante la violenza sessuale e le precauzioni che le persone possono prendere per proteggersi. Ha affermato che “se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”. Queste parole hanno scatenato reazioni immediate sia sui social media che nell’ambito politico.

Reazione politica e sociale

Le parole di Giambruno sono state criticate da diverse personalità politiche e attivisti. Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera, ha espresso su Twitter la sua preoccupazione riguardo all’insinuazione che le donne potrebbero essere in qualche modo “colpevoli” di situazioni di violenza. La controversia ha messo in evidenza il delicato equilibrio tra la responsabilizzazione individuale e la necessità di affrontare il problema strutturale della violenza di genere.

Andrea Giambruno risponde alle polemiche sulle sue parole: “Accuse surreali ho detto che gli stupratori sono bestie” (VIDEO) – La risposta di Giambruno

Andrea Giambruno ha affrontato direttamente la controversia durante una successiva edizione della sua trasmissione. Ha sottolineato che le sue parole non intendevano giustificare o minimizzare alcun atto di violenza sessuale, bensì enfatizzare la precauzione e la responsabilità personale. Poi, ha precisato che ha usato il termine “bestie” per riferirsi agli autori degli abusi, sottolineando la gravità degli atti commessi. Ha definito la polemica come “surreale” e ha respinto le critiche come strumentali o dovute a fraintendimenti.

