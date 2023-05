28 Maggio 2023

Amadeus contro la censura preventiva il caso Barbareschi e il ritorno di Miss Italia scuotono la Rai

da corriere.it

Nel panorama televisivo italiano, la Rai si trova attualmente sotto assedio a causa di vari episodi che hanno sollevato polemiche e dibattiti. L’azienda pubblica sta affrontando un periodo di cambiamenti dopo il recente cambio dei vertici e le numerose nomine avvenute di recente. Ogni giorno, dal settimo piano della sede Rai, vengono rilasciati comunicati per cercare di chiarire, smentire o placare la tempesta mediatica che si è scatenata intorno all’azienda. Nel frattempo, si sta lavorando freneticamente per completare i palinsesti autunnali entro il 7 luglio. Cercando di colmare le lacune lasciate dalle uscite di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Mentre si prospettano possibili ulteriori addii.

Un nuovo fronte di discussione si è aperto ieri. Con la richiesta di due consiglieri di amministrazione, Francesca Bria (area Pd) e Riccardo Laganà (dipendenti Rai), di cancellare la seconda edizione del programma condotto da Luca Barbareschi, “In Barba a tutto”, previsto nella programmazione del 2023 nell’ambito della sezione Cultura. La richiesta è motivata dalle recenti dichiarazioni del conduttore, secondo cui “le attrici che denunciano molestie cercano pubblicità”.

Nella lettera inviata ai vertici Rai, i consiglieri Bria e Laganà definiscono le parole di Barbareschi estremamente gravi. E chiedono che, in linea con le politiche di valorizzazione e tutela delle donne promosse dal consiglio di amministrazione, nonché per evitare danni di immagine e ulteriori polemiche, si valuti la cancellazione del programma in questione. In modo provocatorio, suggeriscono anche di utilizzare il budget previsto per un programma di approfondimento sulla violenza sulle donne.

È interessante notare che questa lettera rappresenta un ulteriore appello alla presidente della Rai, Monica Soldi, affinché ricopra un ruolo imparziale. I consiglieri si appellano alle stesse politiche di parità che hanno portato Soldi a respingere, nel precedente consiglio di amministrazione, le nomine di direttori delle testate giornalistiche composte esclusivamente da uomini.

Luca Barbareschi ha risposto prontamente alle accuse affermando che si tratta di un momento comico nella Rai. Ha chiarito di non avere alcun contratto con l’azienda. Rendendo quindi la richiesta dei consiglieri una forma di censura preventiva basata su un suo legittimo pensiero, che a suo dire è assolutamente rispettoso delle donne. Barbareschi ha sottolineato che il suo programma è ancora in palinsesto nonostante non sia ancora stato firmato il contratto. Ha minacciato di intentare una causa contro i consiglieri per il danno causato all’azienda.

Soprattutto considerando che la precedente edizione del programma ha ottenuto ottimi risultati. Inoltre, ha lanciato un duro attacco a Fabio Fazio, Lucia Annunziata e alla consigliera Bria. Ricordandole che se avesse militato nel Partito Democratico, avrebbe avuto più onorificenze di lei. Infine, ha espresso preoccupazione per la possibile adesione di Bria alla nuova “cancel culture woke”. Sottolineando il suo timore per i propri figli se questa dovesse essere considerata una delle 50 donne più potenti del pianeta nel campo digitale.

Appena si era appianato il polverone sollevato dai dubbi espressi da Fiorello a “Viva Rai2!” riguardo alla volontà di Amadeus di condurre e dirigere il Festival di Sanremo, un nuovo caso ha scosso gli ambienti televisivi. Fiorello ha smentito le preoccupazioni. Affermando che si è trattato solo di uno scherzo e che Amadeus condurrà Sanremo come previsto.

Tuttavia, rimane qualche dubbio nell’aria, poiché circolano voci secondo cui il direttore artistico sarebbe stato irritato dalla presenza di emissari Rai durante i casting dei giovani partecipanti. Con l’obiettivo di evitare la comparsa di profili simili a Rosa Chemical. Il cantante che nell’edizione scorsa ha interpretato una canzone sull’amore fluido e ha baciato Fedez sul palco dell’Ariston.

Inoltre, dopo diversi anni di assenza, la Rai si prepara a riportare in auge il concorso di bellezza Miss Italia. Al momento, manca solo la firma per ufficializzare il ritorno del programma su Rai1. Nel frattempo, l’ex Miss Italia Daniela Ferolla ha prenotato un segmento sul tema dell’ambiente a “UnoMattina”. Inoltre, si sta discutendo sulla collocazione di “Petrolio”. Il programma di Duilio Giammaria è confermato, ma deve ancora trovare una posizione definitiva nella programmazione.

