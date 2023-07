28 Luglio 2023

Alessia Marcuzzi sulla presunta relazione con Stefano De Martino: “Non posso parlare ma le le notizie false mi feriscono”

Alessia Marcuzzi sulla presunta relazione con Stefano De Martino: “Non posso parlare ma le le notizie false mi feriscono”

da open.online



In un’intervista a ‘Repubblica’, la nota conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi si è aperta su vari aspetti della sua vita e carriera. Partendo da “Boomerissima”, programma televisivo che tornerà su Rai 2 dal 31 ottobre, Marcuzzi ha sottolineato di essere un’appassionata degli anni ’80 e ’90, quindi, in fondo, una “boomer”. Il programma è stato ideato da lei stessa insieme a Fabrizio Biggio e Valerio Palmieri, dimostrando il suo talento e la passione per la creazione televisiva.

Tuttavia, l’intervista si è spostata su un terreno più personale, con Marcuzzi che ha affrontato il tema delle critiche e dei giudizi rivolti alle donne, sia nella vita che nel mondo dello spettacolo. Alessia ha fatto notare come alle donne venga sempre chiesto qualcosa in più e come siano soggette a essere giudicate su ogni aspetto della loro esistenza. Con una prospettiva forte e sicura di sé, ha difeso il diritto di non dover dare spiegazioni sul suo modo di essere donna. Ribadendo che la sua autonomia e indipendenza sono fondamentali.

A proposito della sua vita privata, Marcuzzi ha rivelato di essere madre di due figli, Tommaso e Mia, avuti da uomini diversi. Ha evidenziato come spesso le donne siano giudicate duramente per le loro scelte personali, mentre per gli uomini talvolta vengono applicati standard diversi. La conduttrice ha enfatizzato che le scelte personali appartengono a ciascun individuo, e il giudizio altrui non dovrebbe influenzare la loro felicità e soddisfazione personale.

Un altro argomento che ha suscitato particolare interesse è stato il rapporto di Marcuzzi con i social media. Ha ammesso di apprezzare la loro potenzialità e ha condiviso di essere attiva nel vendere le sue cose online. Tuttavia, ha sottolineato che i social media possono anche essere un terreno fertile per gli hater e le critiche distruttive. In modo determinato e positivo, Alessia ha detto di cercare di disarmare gli hater rispondendo con affetto, cercando di stemperare l’odio con amore e comprensione. Questo approccio ha persino portato a instaurare amicizie con alcune donne che, inizialmente, avevano espresso cattiverie nei suoi confronti.

L’intervista ha toccato anche un aspetto più personale riguardante la salute mentale di Alessia Marcuzzi. Ha condiviso di aver intrapreso da alcuni anni un percorso di analisi, riconoscendo l’importanza di sviluppare una maggiore sicurezza e indipendenza. Questo percorso ha contribuito a renderla più resiliente alle critiche e alle pressioni del mondo dello spettacolo e della vita in generale.

Infine, la conduttrice ha affrontato il tema del gossip, ammettendo che le notizie false sulla presunta relazione con Stefano De Martino e le critiche diffuse dai media la feriscono profondamente. Ha condiviso un episodio in cui ha deciso di non partecipare al programma tv “Belve” di Francesca Fagnani per preservarsi dallo stress emotivo causato dal gossip. Questa sincerità e vulnerabilità dimostrano l’umanità di Marcuzzi. Sottolineando che anche le persone famose possono sentirsi vulnerabili e sottoposte a una pressione costante.

Alessia Marcuzzi si rivela una donna autentica, determinata e sicura di sé. La sua carriera nel mondo dello spettacolo e il suo approccio alle sfide personali dimostrano una forte personalità. E una volontà di essere fedele a se stessa. Nonostante le critiche e le difficoltà incontrate lungo il percorso, Alessia Marcuzzi rimane un esempio positivo per molte donne che possono identificarsi con le sue esperienze e la sua resilienza nel perseguire i propri obiettivi personali e professionali.

CHIARA FERRAGNI SI RENDE DISPONIBILE PER AIUTARE LA SICILIA DOP AVER VISTO LA DEVASTAZIONE CAUSATA DAGLI INCENDI