22 Luglio 2023

Al Bano Carrisi confessa “Voglio andare a Sanremo 2024 come concorrente ma senza Romina Power”

da davidemaggio.it

Al Bano Carrisi, celebre cantante di Cellino San Marco, è già una figura ben nota al Festival di Sanremo. Nella scorsa edizione, è stato accolto come ‘super ospite’ sul palco dell’Ariston, affiancato da Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Nonostante il suo ruolo di ‘divo’ della musica abbia ricevuto un caloroso apprezzamento, il cantante ha un nuovo desiderio: prendere parte alla kermesse canora come concorrente nel 2024. Con la speranza di cimentarsi nella gara e conquistare il tanto ambito Leone d’oro.

Per Al Bano Carrisi, la passione per Sanremo è incrollabile. In un’intervista all’Adnkronos, afferma di avere la “Sanremite acuta”. Una passione per il festival che lo ha affascinato sin da quando aveva solo 10 anni. E che non è mai svanita. Nonostante avesse già un brano pronto per partecipare al Festival nel 2022, l’invito di Amadeus a esibirsi come ‘super ospite’ gli ha impedito di presentarsi come concorrente. Tuttavia, il desiderio di competere e di tornare al Festival nella veste di concorrente è rimasto vivo in lui.

Al Bano Carrisi, noto anche come metà della celebre coppia musicale insieme a Romina Power, si sente un artista solista nel cuore e nell’anima. Ha sempre preferito esibirsi da solo e afferma di nascere e morire solista. Questa dichiarazione, sicuramente lascerà un po’ di amaro in bocca ai suoi fan. Ma mette fine alle speculazioni riguardo a una potenziale partecipazione con Romina Power. Il cantante è deciso a cimentarsi nella competizione in solitaria, portando la sua indiscussa abilità musicale sul palco dell’Ariston.

Al Bano Carrisi non risparmia elogi per Amadeus, il direttore artistico del Festival di Sanremo. Lo considera la persona perfetta per questo ruolo. Attribuendogli il merito di aver reso Sanremo ancora più internazionale. Ad esempio, Amadeus è stato il mentore dei Maneskin, la band vincitrice dell’Eurovision Song Contest, dimostrando la sua capacità di scoprire e sostenere nuovi talenti musicali. Al Bano si mostra entusiasta del contributo di Amadeus al festival e apprezza le sue idee innovative.

Nonostante l’ammirazione per Amadeus, Al Bano ha già un candidato in mente per sostituirlo dopo i cinque anni consecutivi a Sanremo: Paolo Bonolis. Il cantante esprime il desiderio di rivedere Bonolis sul palco dell’Ariston. Testimoniando l’importanza di avere conduttori di talento per mantenere viva l’atmosfera magica del Festival.

Al Bano Carrisi è un artista con un cuore sensibile e un forte impegno sociale. Ha espresso il desiderio di tenere un grande concerto in Russia, ma solo quando finirà la guerra e per festeggiare il trionfo della pace. Questa dichiarazione dimostra il suo desiderio di utilizzare la sua arte per promuovere messaggi di armonia nel mondo.

Se Al Bano Carrisi dovesse partecipare a Sanremo 2024 come concorrente, segnerebbe la sua sedicesima presenza alla prestigiosa kermesse canora. Una carriera musicale così straordinaria è senza dubbio un motivo di orgoglio per il cantante e i suoi fan. La corsa per la vittoria al Festival sarebbe un’occasione per Al Bano di dimostrare ancora una volta il suo talento innato. E la passione per la musica italiana, riportando l’emozione della gara che tanto desidera.

