14 Giugno 2023

Addio a Silvio Berlusconi un ultimo omaggio da calciatori artisti e politici nel cuore di Milano

da repubblica.it

Milano si è unita in un commosso tributo a Silvio Berlusconi durante la parte pubblica dei suoi funerali di Stato, che si è svolta in Piazza Duomo. Una folla immensa si è radunata a pochi passi dal corridoio controllato a vista, da cui le autorità e gli invitati hanno fatto il loro ingresso nella cerimonia. Bandiere, cartelli e cori hanno creato un’atmosfera solenne e partecipativa, mentre la gente ha voluto essere presente per rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia italiana.

Tra le personalità presenti, sono emerse figure di rilievo provenienti da diverse sfere della società italiana. I calciatori e gli allenatori che hanno condiviso con Berlusconi un pezzo importante del cammino del Milan, la celebre squadra di calcio, sono stati parte integrante del suo percorso. La strada targata Milan ha visto la collaborazione di molti talenti sportivi che hanno reso il club una forza dominante nel panorama calcistico.

Ma non solo il mondo dello sport ha reso omaggio a Berlusconi. Attori, attrici, conduttori, giornalisti e soubrette che hanno trovato una piattaforma artistica nelle sue reti televisive hanno fatto sentire la loro presenza. Grazie alla generosità di Berlusconi e alle sue opportunità di carriera, molti di loro hanno raggiunto il successo e hanno lasciato un’impronta significativa nel mondo dello spettacolo.

La presenza dei politici è stata inevitabile, con numerosi ex collaboratori come Angelino Alfano e storici alleati come Umberto Bossi. Ministri, esponenti di Forza Italia e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein hanno partecipato al commosso addio. La cerimonia ha anche visto la partecipazione di cariche di Stato di rilievo, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier in carica, Mario Draghi, insieme a Giorgia Meloni, leader di un partito di primo piano.

Nel cuore della piazza, anche la gente comune ha voluto essere presente per rendere omaggio a Berlusconi. Persone provenienti da tutte le regioni d’Italia si sono unite per dire “io c’ero”, testimoniando l’importanza e l’influenza di Berlusconi nella vita di molte persone. La folla ha dimostrato il proprio affetto e la gratitudine per il contributo di Berlusconi alla politica e alla società italiana.

La presenza di celebrità del mondo dello spettacolo ha dato ulteriore risalto all’evento. Gerry Scotti, Piero Chiambretti, Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Maria De Filippi erano solo alcuni dei nomi che hanno onorato Berlusconi con la loro presenza. Anche figure come Massimo Boldi, Alessandra Mussolini, Lele Mora, Iva Zanicchi e Alba Parietti hanno voluto partecipare a questo momento di commiato.

Nell’aria si respirava un mix di emozione e rispetto. Tra le persone presenti, Veronica Lario, la seconda moglie di Berlusconi e madre di tre dei suoi figli, ha mostrato una compostezza impassibile, mentre altri come la morganatica fascina e l’emozionato Tajani hanno manifestato la propria commozione.

L’assenza del caro amico Marcello Dell’Utri ha gettato un’ombra di malinconia su un giorno già intriso di tristezza. Tuttavia, l’affetto e la riconoscenza per Silvio Berlusconi sono state palpabili in ogni momento e attraverso la presenza di coloro che hanno condiviso la sua vita e il suo percorso.

I funerali di Silvio Berlusconi hanno rappresentato un momento di riflessione e commemorazione di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella politica, nello sport, nello spettacolo e nella vita di molte persone. Milano e l’Italia intera hanno detto addio a un personaggio controverso ma innegabilmente influente, lasciando un vuoto che sarà difficile colmare.

