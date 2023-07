14 Luglio 2023

Vuoi guardare il video di “20 anni che siamo italiani” RaiPlay prima puntata 15 luglio 2023?

“20 anni che siamo italiani” RaiPlay prima puntata 15 luglio 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“20 anni che siamo italiani” RaiPlay prima puntata, 15 luglio 2023, è il programma con Gigi D’Alessio, Vanessa Incontrada e i loro grandi ospiti. Poi, è un emozionante racconto dei loro primi 20 anni da italiani. E, inoltre, di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Poi, è uno show unico e originale tra momenti celebrativi e di riflessione. Il tutto avvolto in un’atmosfera leggera e spassosa.

“20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO DELLA PRIMA PUNTATA 15 LUGLIO 2023

