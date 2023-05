29 Maggio 2023

100 serie tv da non perdere su Netflix – Lista aggiornata a maggio 2023

da justwatch.com

Scopri una lista aggiornata a maggio 2023 delle 100 serie TV imperdibili su Netflix. Sfoglia un vasto assortimento di generi, dalle avvincenti storie di mistero e suspense agli emozionanti drammi familiari. Esplora mondi fantastici, lasciati coinvolgere in intrighi politici o immergiti in avventure sovrannaturali. Netflix offre un’ampia selezione di contenuti che soddisferanno tutti i gusti. Non perderti l’opportunità di goderti il meglio delle serie TV direttamente sulla tua tv.

Ecco la lista:

Posizioni da 100 a 91

100 – “Legends of Tomorrow” – 2016 – Fantascienza – 7 stagioni

99 – “Hunter × Hunter” – 2011 – Animazione/Azione – 6 stagioni

98 – “Unorthodox” – 2020 – Drammatico – 1 stagione

97 – “Avatar – La leggenda di Aang” – 2005 – Animazione – 3 stagioni

96 – “The Umbrella Academy” – 2019 – Azione – 3 stagioni

95 – “Fauda” – 2015 – Drammatico – 4 stagioni

94 – “Cunk on Earth” – 2022 – Mockumentary – 1 stagione

93 – “When They See Us” – 2019 – Drammatico – 1 stagione

92 – “Arcane” – 2021 – Animazione – 1 stagione

91 – “Occupied” – 2015 – Thriller – 3 stagioni

90 – “Missing: Dead or Alive” – 2023 – Documentario – 1 stagione

89 – “Maid” – 2021 – Drammatico – 1 stagione

88 – “Community” – 2009 – Sitcom – 6 stagioni

87 – “Designated Survivor” – 2016 – Drammatico – 3 stagioni

86 – “Vatican Girl” – 2022 – Documentario – 1 stagione

85 – “Inside Man” – 2022 – Drammatico – 1 stagione

84 – “Caleidoscopio” – 2023 – Giallo – 1 stagione

83 – “The Watcher” – 2022 – Mystery – 1 stagione

82 – “The Last Kingdom” – 2015 – Storico – 5 stagioni

81 – “Outer Banks” – 2020 – Drammatico – 3 stagioni

Posizioni da 80 a 71

80 – “Sex Education” – 2019 – Drammatico – 3 stagioni

79 – “Tutto chiede salvezza” – 2022 – Drammatico, Commedia – 1 stagione

78 – “Incastrati” – 2022 – Commedia, Crime – 2 stagioni

77 – “The 100” – 2014 – Fantascienza – 7 stagioni

76 – “Pàlpito” – 2022 – Thriller – 2 stagioni

75 – “The Last Dance” – 2020 – Documentario – 1 stagione

74 – “Snowpiercer” – 2020 – Thriller – 3 stagioni

73 – “La casa di carta” – 2017 – Thriller – 5 stagioni

72 – “The Recruit” – 2022 – Commedia, Drammatico – 1 stagione

71 – “Vikings” – 2013 – Drammatico, Storico – 6 stagioni

70 – “Le regole del delitto perfetto” – 2014 – Drammatico, Thriller – 6 stagioni

69 – “Lucifer” – 2016 – Mystery, Drammtico – 6 stagioni

68 – “Gotham” – 2014 – Azione, Drammatico – 5 stagioni

67 – “Narcos” – 2015 – Drammatico, Crime – 3 stagioni

66 – “Love, Death & Robots” – 2019 – Animazione, Horror – 3 stagioni

65 – “Workin’ Moms” – 2017 – Commedia, Drammatico – 7 stagioni

64 – “Lupin” – 2021 – Azione, Thriller – 2 stagioni

63 – “Il Sarto” – 2023 – Mystery, Drammatico – 1 stagione

62 – “The Good Place” – 2016 – Sitcom – 4 stagioni

61 – “The Sandman” – 2022 – Fantasy, Horror – 1 stagione

Posizioni da 60 a 51

60 – “After Life” – 2019 – Commedia, Drammatico – 3 stagioni

59 – “XO, Kitty” – 2023 – Romantico, Drammatico – 1 stagione

58 – “Cabinet of Curiosities” – 2022 – Horror, Fantasy – 1 stagione

57 – “Florida Man” – 2023 – Commedia, Giallo – 1 stagione

56 – “Strappare lungo i bordi” – 2021 – Animazione, Commedia Drammatica- 1 stagione

55 – “Alice in Borderland” – 2020 – Thriller, Fantasy – 2 stagioni

54 – “S.W.A.T.” – 2017 – Poliziesco, Drammatico – 6 stagioni

53 – “Obsession” – 2023 – Thriller, Erotico – 1 stagione

52 – “Rick and Morty” – 2013 – Animazione, Sitcom – 6 stagioni

51 – “Teen Wolf” – 2011 – Horror, Azione – 6 stagioni

Posizioni da 50 a 41

50 – “La legge di Lidia Poët” – 2023 – Poliziesco, Drammatico – 1 stagione

49 – “Mindhunter” – 2017 – Thriller, Giallo – 2 stagioni

48 – “The Crown” – 2016 – Storico, Drammatico – 5 stagioni

47 – “Manifest” – 2018 – Fantascienza, Drammatico – 4 stagioni

46 – “The Sinner” – 2017 – Thriller, Drammatico – 4 stagioni

45 – “Il caso Alex Schwazer” – 2023 – Documentario – 1 stagione

44 – “Ozark” – 2017 – Drammatico, Thriller – 4 stagioni

43 – “Working: What We Do All Day” – 2023 – Documentario – 1 stagione

42 – “1899” – 2022 – Mystery, Horror – 1 stagione

41 – “Muted” – 2023 – Thriller, Horror – 1 stagione

Posizioni da 40 a 31

40 – “The Witcher” – 2019 – Avventura, Fantasy – 3 stagioni

39 – “Vinland Saga” – 2019 – Animazione, Avventura – 2 stagioni

38 – “The Glory” – 2022 – Thriller, Drammatico – 1 stagione

37 – “Squid Game” – 2021 – Thriller, Drammatico – 1 stagione

36 – “La regina degli scacchi” – 2020 – Storico, Drammatico – 1 stagione

35 – “L’infermiera” – 2023 -Drammatico, Thriller – 1 stagione

34 – “Dahmer” – 2022 – Thriller, Horror – 1 stagione

33 – “Dark” – 2023 – Thriller, Drammatico – 3 stagioni

32 – “Tenebre e ossa” – 2021 – Fantasy, Drammatico – 2 stagioni

31 – “Bridgerton” – 2020 – Romantico, Storico – 2 stagioni

Posizioni da 30 a 21

30 – “Suits” – 2011 – Dramma giudiziario, Commedia – 9 stagioni

29 – “Friends” – 1994 – Sitcom – 10 stagioni

28 – “Ultraman” – 2019 – Animazione, Fantascienza – 3 stagioni

27 – “You” – 2018 – Thriller, Crime – 4 stagioni

26 – “Brooklyn Nine-Nine” – 2013 – Sitcom – 8 stagioni

25 – “The Big Bang Theory” – 2007 – Sitcom – 12 stagioni

24 – “New Amsterdam” – 2018 – Dramma medico – 5 stagioni

23 – “La famiglia dei diamanti” – 2023 – Poliziesco, Drammatico – 1 stagione

22 – “The Chosen” – 2019 – Drammatico, Storico – 3 stagioni

21 – “Riverdale” – 2017 – Mystery, Drammatico – 7 stagioni

Posizioni da 20 a 11

20 – “The Office” – 2005 – Sitcom – 9 stagioni

19 – “Benvenuti a Eden” – 2022 – Thriller, Drammatico – 2 stagioni

18 – “Better Call Saul” – 2015 – Drammatico, Commedia – 6 stagioni

17 – “Stranger Things” – 2016 – Horror, Drammatico – 4 stagioni

16 – “Peaky Blinders” – 2013 – Thriller, Storico – 6 stagioni

15 – “Black Knight” – 2023 – Fantascienza, Drammatico – 1 stagione

14 – “L’estate in cui imparammo a volare” – 2021 – Drammatico, Romantico – 2 stagioni

13 – “Black Mirror” – 2011 – Fantascienza, Drammatico – 5 stagioni

12 – “Mercoledì” – 2022 – Commedia, Horror – 1 stagione

11 – “Breaking Bad” – 2008 – Thriller, Drammatico – 5 stagioni

10 – “Sweet Tooth” – 2021 – Fantascienza, Drammatico – 2 stagioni

9 – “The Night Agent” – 2023 – Thriller, Drammatico – 1 stagione

8 – “Mare Fuori” – 2020 – Romantico, Drammatico – 3 stagioni

7 – “Demon Slayer” – 2019 – Animazione, Azione – 3 stagioni

6 – “Esterno notte” – 2022 – Storico, Drammatico – 1 stagione

5 – “The Good Doctor” – 2017 – Dramma medico – 5 stagioni

4 – “La Regina Carlotta” – 2023 – Storico, Drammatico – 1 stagione

3 – “Lo scontro” – 2023 – Drammatico, Commedia – 1 stagione

2 – “The Diplomat” – 2023 – Thriller, Drammatico – 1 stagione

1 – “The Rookie” – 2018 – Poliziesco, Drammatico – 5 stagioni

