2 Giugno 2023

100 serie tv da non perdere su Disney Plus – Lista aggiornata a maggio 2023

Scopri una lista aggiornata a maggio 2023 delle 100 serie TV imperdibili su Disney Plus. Sfoglia un vasto assortimento di generi, dalle avvincenti storie di mistero e suspense agli emozionanti drammi familiari. Esplora mondi fantastici, lasciati coinvolgere in intrighi politici o immergiti in avventure sovrannaturali. Disney Plus offre un’ampia selezione di contenuti che soddisferanno tutti i gusti. Non perderti l’opportunità di goderti il meglio delle serie TV direttamente sulla tua tv.

Ecco la lista:

Posizioni da 100 a 91

100 – “Godfather of Harlem” – 2019 – Biografico/Thriller – 3 stagioni

99 – “Legion” – 2017 – Drammatico/Fantascienza – 3 stagioni

98 – “Iron Fist” – 2017 – Azione/Supereroi – 2 stagioni

97 – “Big Sky” – 2020 – Thriller/Poliziesco – 3 stagioni

96 – “Le fate ignoranti: La serie” – 2022 – Drammatico – 1 stagione

95 – “La vita secondo Jim” – 2001 – Sitcom – 8 stagioni

94 – “Il mistero dei templari: La serie” – 2022 – Azione/Avventura – 1 stagione

93 – “Ghost Whisperer” – 2005 – Thriller/Fantasy – 5 stagioni

92 – “Tutto in famiglia” – 2001 – Sitcom – 5 stagioni

91 – “Glee” – 2009 – Musicale/Commedia drammatica – 6 stagioni

90 – “What If…?” – 2021 – Animazione/Azione – 1 stagione

89 – “Hawkeye” – 2021 – Azione/Avventura – 1 stagione

88 – “In nome del cielo” – 2022 – Drammatico/Giallo – 1 stagione

87 – “Cambio di direzione” – 2021 – Sportivo/Commedia – 2 stagione

86 – “Jessica Jones” – 2015 – Azione/Supereroi – 3 stagioni

85 – “The Last Man on Earth” – 2015 – Commedia/Postapocalittico – 4 stagioni

84 – “Terra Nova” – 2011 – Avventura/Azione – 1 stagione

83 – “Revenge” – 2011 – Drammatico/Thriller – 4 stagioni

82 – “The Killing” – 2011 – Drammatico/Poliziesco – 4 stagioni

81 – “Vi presento i miei” – 2011 – Sitcom – 2 stagioni

Posizioni da 80 a 71

80 – “Candy – Morte in Texas” – 2022 – Giallo – 1 stagione

79 – “Le piccole cose della vita” – 2023 – Commedia drammatica – 1 stagione

78 – “Perception” – 2012 – Drammatico/Poliziesco – 3 stagioni

77 – “She Hulk” – 2022 – Commedia/Supereroi – 1 stagione

76 – “Ms. Marvel” – 2022 – Azione/Supereroi – 1 stagione

75 – “Star Wars: The Bad Batch” – 2021 – Animazione/Azione – 2 stagioni

74 – “War of the Worlds” – 2019 – Drammatico/Fantascienza – 3 stagioni

73 – “24” – 2001 – Azione/Thriller – 8 stagioni

72 – “Willow” – 2022 – Fantasy/Avventura – 1 stagione

71 – “The Old Man” – 2022 – Drammatico/Thriller – 1 stagione

70 – “Star Wars: The Clone Wars” – 2008 – Animazione/Azione – 7 stagioni

69 – “Buffy l’ammazzavampiri” – 1997 – Horror/Fantasy – 7 stagioni

68 – “The Orville” – 2017 – Fantascienza/Commedia – 3 stagioni

67 – “The Falcon and the Winter Soldier” – 2021 – Azione/Avventura – 1 stagione

66 – “Scandal” – 2012 – Politico/Thriller – 7 stagioni

65 – “C’era una volta” – 2011 – Fantasy/Avventura – 7 stagioni

64 – “American Crime Story” – 2016 – Giallo/Poliziesco – 3 stagioni

63 – “Dopesick” – 2021 – Drammatico – 1 stagione

62 – “The Dropout” – 2022 – Drammatico – 1 stagione

61 – “The Book of Boba Fett” – 2021 – Azione/Avventura – 1 stagione

Posizioni da 60 a 51

60 – “Daredevil” – 2015 – Azione/Supereroi – 3 stagioni

59 – “Desperate Housewives” – 2004 – Soap opera/Giallo – 8 stagioni

58 – “Snowfall” – 2017 – Drammatico/Giallo – 6 stagioni

57 – “Bones” – 2005 – Poliziesco/Commedia drammatica – 12 stagioni

56 – “Abbott Elementary” – 2021 – Mockumentary – 2 stagioni

55 – “X-Files” – 1993 – Fantascienza/Thriller – 11 stagioni

54 – “Candice Renoir” – 2013 – Poliziesco/Drammatico – 9 stagioni

53 – “Obi-Wan Kenobi” – 2022 – Azione/Avventura – 1 stagione

52 – “The Punisher” – 2017 – Azione/Poliziesco – 2 stagioni

51 – “Just Beyond” – 2021 – Horror/Commedia – 1 stagione

Posizioni da 50 a 41

50 – “Agents of S.H.I.E.L.D.” – 2013 – Supereroi/Azione – 7 stagioni

49 – “Futurama” – 1999 – Animazione/Sitcom – 7 stagioni

48 – “Extraordinary” – 2023 – Commedia/Azione – 1 stagione

47 – “Moon Knight” – 2022 – Supereroi/Azione – 1 stagione

46 – “Castle” – 2009 – Poliziesco/Sentimentale – 8 stagioni

45 – “Fleishman a pezzi” – 2022 – Drammatico/Commedia – 1 stagione

44 – “Welcome to Wrexham” – 2022 – Documentario/Sportivo – 1 stagione

43 – “The Patient” – 2023 – Drammatico/Thriller – 1 stagione

42 – “Quantico” – 2015 – Poliziesco/Thriller – 3 stagioni

41 – “WandaVision” – 2021 – Thriller/Supereroi – 1 stagione

Posizioni da 40 a 31

40 – “White Collar” – 2009 – Poliziesco/Commedia Drammatica – 6 stagioni

39 – “Viaggio al centro della Terra” – 2023 – Avventura/Fantascienza – 1 stagione

38 – “NCIS: Los Angeles” – 2009 – Poliziesco/Azione – 14 stagioni

37 – “Will Trent” – 2023 – Poliziesco/Giallo – 1 stagione

36 – “Loki” – 2021 – Azione/Supereroi – 1 stagione

35 – “Lie to Me” – 2009 – Poliziesco/Drammatico – 3 stagioni

34 – “Criminal Minds” – 2005 – Poliziesco/Thriller – 16 stagioni

33 – “New Girl” – 2011 – Commedia – 7 stagioni

32 – “Sons of Anarchy” – 2008 – Gangster/Azione – 7 stagioni

31 – “Justified” – 2010 – Poliziesco/Western – 6 stagioni

Posizioni da 30 a 21

30 – “Homeland” – 2011 – Spionaggio/Thriller – 8 stagioni

29 – “The Resident” – 2018 – Drammatico/Medico – 6 stagioni

28 – “This Is Us” – 2016 – Drammma familiare – 6 stagioni

27 – “The Americans” – 2013 – Thriller/Spionaggio – 6 stagioni

26 – “NCIS” – 2003 – Poliziesco/Azione – 20 stagioni

25 – “Daily Alaskan” – 2022 – Giallo/Poliziesco – 1 stagione

24 – “I Griffin” – 1999 – Sitcom/Satira – 21 stagioni

23 – “Star Wars: Andor” – 2022 – Azione/Avventura – 1 stagione

22 – “American Horror Story” – 2011 – Horror/Thriller – 11 stagioni

21 – “Only Murders in the Building” – 2021 – Commedia/Giallo – 2 stagioni

Posizioni da 20 a 11

20 – “Prison Break” – 2005 – Azione/Thriller – 5 stagioni

19 – “I Simpson” – 1989 – Sitcom/Satira – 34 stagioni

18 – “9-1-1: Lone Star” – 2020 – Poliziesco/Azione – 4 stagioni

17 – “Boris” – 2007 – Commedia/Satira – 4 stagioni

16 – “Modern Family” – 2009 – Sitcom/Mockumentary – 11 stagioni

15 – “How I Met Your Father” – 2022 – Sitcom – 2 stagioni

14 – “The Walking Dead” – 2010 – Horror/Postapocalittico – 11 stagioni

13 – “True Lies – La serie” – 2023 – Azione – 1 stagione

12 – “Scrubs” – 2001 – Commedia/Medico – 9 stagioni

11 – “The Good Mothers” – 2023 – Drammatico/Poliziesco – 1 stagione

10 – “Station 19” – 2018 – Poliziesco/Medico – 6 stagioni

9 – “9-1-1” – 2018 – Poliziesco/Azione – 6 stagioni

8 – “How I Met Your Mother” – 2005 – Sitcom – 9 stagioni

7 – “Lost” – 2004 – Avventura/Thriller – 6 stagioni

6 – “A Small Light” – 2023 – Biografico/Guerra – 1 stagione

5 – “The Bear” – 2022 – Commedia drammatica – 1 stagione

4 – “Grey’s Anatomy” – 2005 – Medico/Drammatico – 19 stagioni

3 – “Mr Inbetween” – 2018 – Thriller/Commedia nera – 3 stagioni

2 – “The Good Doctor” – 2017 – Medico/Drammatico – 6 stagioni

1 – “The Mandalorian” – 2019 – Azione/Avventura – 3 stagioni

